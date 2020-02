Le Queen Frontman a en fait eu des débuts beaucoup plus humbles avec le groupe

Il y a peut-être cinquante ans, quand ils se sont rencontrés pour la première fois, mais le groupe de rock emblématique Queen est tout aussi populaire aujourd’hui qu’il l’a toujours été. Après la sortie du film Bohemian Rhapsody 2018, le monde a connu un regain d’intérêt pour le groupe et leur histoire de chiffons à la richesse.

Le membre le plus emblématique du groupe a depuis longtemps quitté la terre. Mais partout dans le monde, les gens se souviennent encore de Freddie Mercury et de la façon dont il a redéfini le rôle de leader du groupe de rock.

La jeunesse de Freddie Mercury

Freddie Mercury | Ian Dickson / Redferns

Freddie Mercury est né Frederick Bulsara en 1946. Pendant la majorité de ses premières années, le jeune Mercury a vécu en Inde, où il a fréquenté un pensionnat.

Il a été attiré par la musique à un âge précoce, prenant des leçons de piano et pratiquant ses exercices vocaux. En 1964, toute la famille a déménagé en Angleterre, où Mercury a commencé à traîner avec plusieurs musiciens locaux, s’incarnant avec ceux qui partageaient des intérêts similaires. Mercury a rejoint un groupe de blues connu sous le nom de Wreckage et a commencé à pratiquer les acrobaties sur scène qui le rendront plus tard si célèbre.

Mercury est devenu bien connu dans la communauté locale pour ses manières campagnardes et son habitude de porter des vêtements fluides. Il a également expérimenté le maquillage et les coiffures extravagantes, formant la base du look qui deviendrait finalement si bien connu dans le monde entier.

À la fin des années 60, Mercury a rencontré deux personnes qui finiraient par jouer des rôles énormes dans sa vie: Roger Taylor et Brian May.

Brian May et Roger Taylor ont formé leur propre groupe

Taylor et May travaillaient déjà ensemble, jouant dans des clubs et de petites salles d’un groupe appelé Smile. Mercury est devenu un grand fan du groupe ainsi que de bons amis avec May et Taylor.

Mercury a même emménagé avec Taylor en 1969 et a travaillé avec lui sur une boutique de vêtements. En tant que membre de l’entourage de Smile, Mercury a suivi le groupe pendant qu’ils jouaient divers concerts, les aidant à perfectionner leur technique de performance.

Entre-temps, le groupe de Mercury, Wreckage, n’allait pas bien. En 1970, Mercury a rebondi vers un autre groupe, appelé Sour Milk Sea, mais cela n’a pas duré longtemps.

Ironiquement, Smile a été abandonné par leur label à peu près au même moment, ce qui a amené Roger Taylor et Brian May à commencer à envisager un avenir en dehors de l’industrie musicale. Personne ne sait vraiment qui l’a suggéré en premier, mais en avril 1970, Taylor, May et Mercury ont décidé de commencer à travailler ensemble et de former leur propre groupe.

Queen est devenu l’un des plus grands groupes du monde

Peu de temps après avoir formé leur propre groupe, baptisé Queen by Mercury, le trio a engagé John Deacon comme bassiste. Bien que le groupe n’ait pas toujours été facile à monter et qu’il ait fallu plusieurs années pour que leur musique commence à figurer sur la carte, il était clair que Queen avait réussi à capturer la foudre dans une bouteille.

Les singles de Queen “Killer Queen”, “Bohemian Rhapsody”, “We are the Champions” et “We Will Rock You” sont tous devenus des incontournables de la culture pop. Queen était bientôt au sommet du monde, jouant dans des stades massifs et gagnant des milliers de fans. Malheureusement, Freddie Mercury n’a pas vécu pour voir une vieillesse paisible. Il est décédé des suites du SIDA en 1991.

Les membres restants de Queen ont poursuivi leur route sans leur chef intrépide, et ces jours-ci, continuent de faire la tournée avec l’ancien américain American Idol Adam Lambert.

Freddie Mercury a vécu une vie historique et réussie et a réussi à laisser une place dans l’histoire du rock and roll qui ne sera jamais oubliée.