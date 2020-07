Le Quicksilver d’Aaron Taylor-Johnson reviendra-t-il au MCU?

Aaron Taylor-Johnson a rejoint et quitté l’univers cinématographique Marvel dans Avengers: Age of Ultron. Il a joué Quicksilver (le frère jumeau de Scarlet Witch). Il était un sujet d’expérimentation devenu super-héros à la fin de l’épisode. Pourtant, dès qu’il est devenu un bon gars, les écrivains l’ont tué, pour ne plus jamais être revu. Alors, le MCU ramènera-t-il le personnage? Vont-ils le ressusciter des morts via une faille narrative dans WandaVision?

Acteur Aaron Taylor-Johnson

Comment le Quicksilver d’Aaron Taylor-Johnson a-t-il pu retourner au MCU?

En ignorant les horaires, les informations en coulisse et les diverses conversations signalées pour se concentrer sur la plausibilité narrative, Quicksilver pourrait revenir à la franchise via WandaVision.

WandaVision suivrait la série de bandes dessinées de House of M, dans laquelle Wanda ressuscite Vision (et ses deux enfants) pour réparer le cœur blessé que la mort lui a laissé.

Quand l’esprit et le cœur d’une sorcière puissante se fracturent, la réalité telle que nous la connaissons va bientôt emboîter le pas. Wanda crée un univers parallèle parallèle dans lequel sa famille est toujours en vie. Le spectacle porterait un flair comique, favorisant une ambiance utopique, I Love Lucy-esque.

Si Wanda va ramener des morts, des gens qu’elle aime et qu’elle aspire à protéger, les fans s’attendraient à ce que son frère revienne. Il a été l’un des premiers amours qu’elle a perdu – un lien jumeau irremplaçable semble être celui qu’elle choisirait de rétablir. Pourtant, selon les mots de Taylor-Johnson, un retour à la franchise n’est peut-être pas dans les cartes.

Aaron Taylor-Johnson reviendrait, mais…

Au cours d’une interview avec ., Taylor Johnson a discuté de son retour au MCU, notant que lui et d’autres étaient ouverts à l’idée. Pourtant, un plan de réentrée spécifique n’est pas encore en marche. Il a dit:

Je pense que nous sommes tous les deux ouverts aux possibilités, comme l’univers Marvel comme il l’a été au fil des ans, mais évidemment oui, je connais la plate-forme Disney + et tous les spectacles qui se déroulent et je suis toujours en contact avec beaucoup de gens. Je veux dire, je pense qu’il est prudent de dire que non, je ne vais pas … il n’y aura aucune apparence de moi qui sortira ou Quicksilver n’apparaîtra de sitôt. .

Taylor-Johnson dit qu’il ne reviendra pas de sitôt dans le MCU; cependant, les fans ne devraient pas perdre espoir. Tout d’abord: Kevin Feige and Co aurait pu lui demander de mentir pour l’élément surprise. Et, deuxièmement, Disney + continue de se développer, et tout peut arriver dans le monde Marvel en ce qui concerne la plate-forme de streaming.

Avec le Multiverse de la folie prêt à envoyer le MCU dans des territoires non traversés et des dimensions jamais vues auparavant, il est possible que Quicksilver apparaisse sur la ligne, dans un monde différent. Toute son histoire pourrait faire face à des ajustements. Peut-être que les personnes impliquées trouveront un moyen de modifier son histoire d’origine et de faire de lui le fils de Magneto après tout (comme c’est le cas dans les bandes dessinées).