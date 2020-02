Le rapide et le furryous

Encore une fois, le titre du premier grand film de jeu vidéo est toujours sur la table. Sonic the Hedgehog n’est pas ça. Ce n’est pas mauvais. Les enfants lors de la projection de presse l’ont apprécié, mais ce n’est même pas Street Fighter: The Movie.

Sonic le hérisson | | Paramount Pictures / Sega of America.

C’est vraiment juste Sonic (voix de Ben Schwartz) plongé dans un film générique de la famille CGI. Peut-être qu’il n’y avait pas beaucoup d’histoire dans le jeu vidéo, mais il y a beaucoup d’histoire disponible au cinéma. Ils peuvent faire mieux que ça.

«Sonic the Hedgehog» invente une histoire moins intéressante

L’ouverture de Sonic the Hedgehog ressemble le plus au jeu Sega Genesis. Sonic zoome dans un rendu 3D des boucles et des grottes du jeu vidéo. Le mentor de Baby Sonic, Longclaw, explique pourquoi Sonic doit se cacher parce que les méchants voudront toujours son pouvoir. Elle utilise donc des anneaux pour envoyer Sonic sur Terre, ainsi qu’un sac d’anneaux qu’il peut utiliser s’il a besoin de repartir.

Longclaw est un tout nouveau personnage inventé uniquement pour expliquer comment le film utilise les anneaux du jeu vidéo et ne plus jamais apparaître. Cela semble être un long chemin à parcourir pour créer un tout nouveau personnage juste pour donner une exposition dans une scène. Sonic appelle Longclaw son Obi Wan. Donc, non seulement elle est mineure, elle est aussi un coup de grâce.

Sonic le hérisson | Paramount Pictures / Sega of America

Sonic se cache sur Terre mais lorsque son énergie électrique fait sauter sa couverture, le gouvernement fait venir le Dr Robotnik (Jim Carrey) pour le retrouver. Le shérif de Green Hill, dans le Montana, Tom Wachowski (James Marsden), fait accidentellement envoyer ses bagues au sommet d’un immeuble à San Francisco, alors fait équipe pour aider Sonic à les récupérer.

Sonic the Hedgehog devient générique

Il y a beaucoup de films où une créature magique apparaît dans notre monde et les humains doivent les aider à rentrer chez eux, ou obtenir la chose pour sauver leur monde ou autre chose. C’est Transformers, c’est E.T., c’est le film en direct des Schtroumpfs. Cette fois, c’est Sonic the Hedgehog.

La quête des anneaux comporte des scènes d’action amusantes qui utilisent certains des pouvoirs de vitesse de Sonic. Ils utilisent les accessoires des pouvoirs de jeu vidéo de Sonic mais ils ne se sentent pas partie intégrante de l’histoire. Ils réutilisent également les pouvoirs de ralenti de Quicksilver des films X-Men.

Tika Sumpter, James Marsden et Sonic | Paramount Pictures / Sega of America

La finale est un spectacle international mais à part courir sur des monuments ne fournit pas de catharsis. Il est trop facile pour Sonic de trouver ses bagues. Cela aurait dû être plus insurmontable.

De quoi s’agit-il, Sonic?

Devoir se cacher a rendu Sonic solitaire, et la perspective de quitter la Terre pour échapper à Robotnik est tragique. Sonic trouve une famille avec Tom, ce qui est un joli message pour les enfants potentiellement seuls. C’est aussi le message de Frozen qui l’aborde de manière beaucoup plus profonde et nuancée.

Sonic le hérisson | Paramount Pictures / Sega of America

Tom a de grandes ambitions d’être officier de police à San Francisco. Apparemment, Tom doit apprendre à apprécier sa vie à Green Hills, ce qui est bien, mais il n’y a rien de mal à avoir des ambitions. Il déménageait avec sa femme Maddie (Tika Sumpter) et ne quittait pas Green Hills dans le pétrin. Ils ont fait gérer des incidents dans une petite ville.

Comédie et références

Carey divertit en jouant un génie égoïste. La meilleure scène, c’est quand il danse dans son laboratoire mobile, quelque chose qui n’est qu’une pure comédie physique quel que soit le film dans lequel il se trouve. Attention cependant, Robotnik gâte le Web de Charlotte pour tout enfant qui ne l’a pas encore lu.

Jim Carrey | Doane Gregory / Paramount Pictures / Sega of America

Marsden prend le matériel au sérieux. C’est en quelque sorte à lui de vous faire croire que Sonic interagit avec le monde réel et il le fait.

Comme la plupart des films familiaux modernes, Sonic the Hedgehog regorge de références opportunes qui ne joueront pas dans 10 ans. Vous avez entendu “is The Rock President?” Il a également des lignes Vin Diesel Fast and Furious. Il y a une blague sur le service de livraison de drones d’Amazon. Ce sont évidemment des blagues destinées aux parents et elles ne sont pas trop gênantes, mais c’est tellement courant maintenant qu’il est difficile de ne pas le remarquer.

Sonic the Hedgehog est un divertissement parfaitement passable. Vous ne regretterez pas d’avoir emmené vos enfants. C’est juste dommage qu’un tel jeu vidéo historique ne puisse pas inspirer plus que le modèle Studio Family Film # 4. C’est mieux que le film Super Mario Bros. donc Sega devrait être heureux qu’ils aient au moins battu Nintendo lors de leur jeu de cinéma.