Le rappeur Lil Baby mérite des éloges pour avoir fait un don à l’école

La philanthropie n’est pas un concept nouveau parmi les célébrités, et beaucoup d’entre elles donnent généreusement leur temps et / ou leur argent comme moyen de redonner. Leurs bonnes actions ne sont pas toujours publiées, mais dans certains cas, leurs actes de gentillesse vous réchaufferont le cœur.

Le rappeur Lil Baby – à ne pas confondre avec DaBaby – a récemment mis des sourires sur le visage de certains étudiants de sa ville natale lorsqu’il a partagé une partie de sa richesse.

Rappeur Lil Baby | Prince Williams / WireImage / .

Qui est Lil Baby?

Originaire d’Atlanta, le rappeur de 25 ans a commencé à se faire un nom dans le jeu de rap il y a environ cinq ans. Ses mixtapes sont ce qui l’a d’abord rendu célèbre, et son amitié de longue date avec son collègue le rappeur Young Thug a joué un rôle en le guidant vers la célébrité.

Mais Lil Baby s’est hissé au sommet en lançant son propre label, 4PF, sous la bannière Quality Control Music and Motown pour apporter sa musique aux masses.

Lil Baby a été ouvert sur la façon dont il a grandi, son séjour de deux ans en prison et combien il aime être père. Bien que certains des derniers titres avec son nom se concentrent sur sa musique ou sa petite amie, il garde le calme et fait du bien dans la communauté.

Le rappeur a lancé un fonds de bourses d’études

Lil Baby s’est arrêté à son ancien lycée, Booker T. Washington, à Atlanta pour donner une représentation et offrir un cadeau spécial à ses élèves.

Selon l’AJJ, il a doté l’école de 150 000 $ pour une bourse d’études nommée «My Turn», qui se trouve être le titre de son nouvel album.

Les étudiants seront récompensés en fonction de leurs capacités de leadership et de leur excellence en classe, selon l’Associated Press. Un étudiant a déjà été identifié comme le premier bénéficiaire de bourses et a été accepté au Dartmouth College.

Vachon Raye est un joueur de football senior et qui participera

le collège à l’automne. Écoles publiques d’Atlanta, enseignants, parents et

les étudiants ont profité des médias sociaux pour remercier Lil Baby pour sa contribution et pour

être un exemple de redonner.

Lil Baby s’est fait entendre pour aider la communauté

Dans plusieurs interviews, il a parlé de la prise en charge des personnes proches de lui et de son désir de prendre soin des enfants. En tant que père de deux enfants, les enfants ont une place spéciale dans son cœur.

En discutant avec Durtty Boyz de 107,9, Lil Baby a partagé ses intentions de donner plus par le biais de sa fondation communautaire, qui est une extension de 4PF. Cette bourse n’est qu’un début.

Actuellement, l’artiste fait la promotion de My Turn, qui se place en haut du palmarès Billboard. Le nouvel album comprend des fonctionnalités de Lil Wayne, Young Thug, Future, Lil Uzi Vert et Gunna.

Sa popularité a rendu Lil Baby consciencieux pour éviter les drames et les bœufs sur les réseaux sociaux, et au lieu de cela, il veut se concentrer sur la musique, la famille, ses recommandations et s’occuper des affaires.

Les fans peuvent voir Lil Baby en tournée ce printemps quand il débutera ce mois-ci. Selon lui, c’est à son tour de briller dans le monde de la musique.