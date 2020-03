Le rappeur Post Malone est maintenant une star de cinéma

Les rappeurs en tant qu’acteurs de cinéma ne sont pas toujours une combinaison rare de nos jours lorsqu’ils portent des noms comme Eminem, Snoop Dogg ou 50 Cent. Même ce n’est pas une liste complète, mais Post Malone devra peut-être être ajouté à la liste bientôt.

Même s’il est sûr de dire que Post Malone n’est pas entièrement un rappeur (puisqu’il chante), il commence à plonger dans la piscine d’acteurs pour la première fois. Dès le départ, cela ne devrait pas être une surprise puisqu’il a déjà une personnalité gagnante et un visage expressif.

Apparemment, c’est ce qui a amené Mark Wahlberg à penser que Post Malone serait un excellent acteur. Wahlberg a récemment produit et joue dans Spenser Confidential, un drame policier réalisé exclusivement pour Netflix. C’est Wahlberg qui s’est rallié pour embaucher Post Malone.

Il n’y avait pas une confiance totale dans l’embauche immédiate de Post Malone

Wahlberg et Post Malone (ou «Posty» comme son ancien nom l’appelle) étaient déjà amis car ils ont tous deux des antécédents de rappeur. Avec Wahlberg qui allait battre Post Malone pour gagner un rôle dans Spenser Confidential, ce fut le début apparent d’une amitié encore plus significative.

Lors de la première du film récemment à West Hollywood, Post Malone a commandé des centaines de Wahlburgers pour son ami par intérim. Et parce que Post Malone ne pouvait pas être présent en personne en raison d’un conflit d’horaire, il a envoyé un message vidéo de remerciement à Wahlberg.

C’est assez intéressant que Wahlberg ait pu capter le talent inné d’acteur de Post Malone, quelque chose que d’autres acteurs peuvent ressentir sans même avoir à passer une audition. Pas que Post Malone n’ait pas eu une audition parfaite.

Le réalisateur Peter Berg n’était pas très convaincu que le rappeur conviendrait après que celui-ci ait mis une voix affectée lors d’un essai.

Malone réussit toujours dans le film malgré des critiques négatives

Non, les avis pour Spenser Confidential ne sont pas trop gentils. La plupart des critiques appellent cela une comparaison pâle aux drames criminels de Boston comme The Town. Néanmoins, Post Malone reçoit de bons avis d’autres critiques pour avoir rendu une performance solide et crédible, bien que très brève.

Il joue Squeebe, un détenu qui se trouve également être un ennemi de Spenser, joué par Wahlberg. Ils ont tous deux une scène de combat en prison notable comme peut-être le moment le plus mémorable de tout le film.

Sans aucun doute, cela a incité d’autres directeurs de casting à se réveiller et à réaliser que Post Malone n’est pas un coup de chance en tant qu’acteur. En plus de n’avoir aucune expérience préalable dans le cinéma, il a réussi à puiser dans un talent naturel là-bas, sans compter avoir une présence convaincante de toute façon.

Peut-être ne peut-il jouer que des méchants à cause de ses tatouages ​​faciaux. Au moins, cela pourrait lancer plus de rôles dans le film et le transformer en la prochaine star du rap qui trouve sa parenté dans les nombreux drames durs réalisés aujourd’hui.

Avec des drames plus lourds, les rappeurs ont une chance d’exceller

Ce n’est jamais un secret que la plupart des rappeurs hardcore ont vécu des vies difficiles dans la rue et vu des choses que la plupart des gens ne voudraient pas. Post Malone est un peu différent car il a grandi dans une famille stable et a d’abord essayé d’autres genres musicaux avant de se lancer dans le hip-hop.

Non pas qu’il n’ait probablement pas vu beaucoup de choses dans lesquelles il puisse puiser pour son jeu, y compris les fans préoccupés par sa consommation récente d’alcool et sa possible consommation de drogue. De plus, son souci d’apporter un melting pot de différents styles musicaux l’a aidé à assimiler de nombreux éléments artistiques pour améliorer toute capacité d’acteur.

Alors que de plus en plus de drames criminels continuent d’être produits, les rappeurs vont probablement trouver beaucoup de projets auxquels ils peuvent se rapporter et agir. S’il y a un consensus général, Will Smith et Queen Latifah sont parmi les rappeurs les plus connus qui sont devenus des superstars par intérim, Post Malone pourrait bientôt être ajouté à la liste s’il entreprend d’autres projets.

S’il peut faire une partie romantique ou quelque chose sans rapport avec le crime sans que ses tatouages ​​soient une distraction, alors il prouvera sa valeur d’acteur pour une longue carrière.