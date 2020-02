Le réalisateur classique de Disney révèle comment il se sent vraiment à propos de tous ces remakes de Disney

Il n’y a pas de fin en vue pour les remakes de Disney.

Nous n’annonçons aucune nouvelle ici, mais l’industrie du divertissement est absolument cyclique. Prenons l’exemple de Disney. Le studio a créé le premier long métrage d’animation dans Blanche-Neige et les Sept Nains de 1937. Et depuis ce moment pionnier, l’animation Disney a connu sa juste part de hauts et de bas.

La Renaissance de Disney a réinventé ce dont l’animation Disney était capable dans les années 1990, et l’ère actuelle emboîte le pas. Mais ce qui distingue vraiment Disney en ce moment, c’est sa dévotion à refaire ses films d’animation classiques. Non seulement Disney dépoussière ces histoires; ils les transforment en poteaux tentaculaires à gros budget et en direct – ou, ahem, photoréalistes.

Réalisateurs John Musker et Ron Clements | Vivien Killilea / . pour SiriusXM

Disney a pillé son propre coffre-fort

Lorsque 101 dalmatiens ont passé 100 millions de dollars sur le marché intérieur en 1996, Disney a remporté la victoire et a donné le feu vert à une suite de 2000 moins réussie. Mais ils n’ont pas décidé de réorganiser l’ensemble de leur catalogue. Tout cela a changé au cours des dernières années. Le box-office d’un milliard de dollars d’Alice au pays des merveilles en 2010 a donné à Disney la confiance nécessaire pour rendre Maléfique en 2014.

Et depuis, le studio a lancé des remakes en direct de ses films d’animation à gauche et à droite. Depuis 2015, le public a vu des remakes de Disney de Cendrillon, Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, Dumbo, Aladdin et Le Roi Lion. De plus, le studio a réalisé un film d’action en direct Winnie l’ourson dans Christopher Robin ainsi que des suites Alice et Maléfique.

Le problème avec la revisitation de l’animation classique de Disney

Comme l’ont prouvé The Lion King et Aladdin en 2019, le public est toujours très ouvert aux remakes de Disney. Mais John Musker – l’un des cinéastes derrière des classiques d’animation tels que La Petite Sirène, Aladdin et Moana – est plus en conflit avec ces nouveaux films.

Comme il l’a dit au Hollywood Reporter, Musker soutient la nouvelle technologie utilisée par les cinéastes pour raconter des histoires d’animation. Cependant, l’accent mis par Disney sur l’utilisation de ces outils pour raconter de vieilles histoires est moins attrayant.

Je suis stupéfait par les remakes en direct, bien que ceux qui me réussissent le mieux soient ceux qui, ironiquement, réinterprètent la source à un degré plus élevé, comme Maleficent. … La fidélité coup pour coup au Roi Lion dessiné à la main, ainsi que l’animation inexpressive de son film, ne m’ont pas impliqué. … Les contes de fées, en particulier par leur nature, ne semblent pas accueillir ou exiger l’extension et / ou la répétition de leurs arcs narratifs autonomes. Mais Frozen 2 vient de faire plus d’un milliard de dollars, alors qu’est-ce que je sais?

Musker fait beaucoup de bons points. En fait, la plus grande critique concernant le remake «photoréaliste» de Jon Favreau du Roi Lion est à quel point il est servile par rapport à la version de 1994. Alors que ce film et d’autres reconstituent simplement des contes classiques de Disney, d’autres – comme Le Livre de la jungle, également réalisé par Favreau – réinventent et approfondissent en grande partie les histoires originales.

Beaucoup de remakes de Disney sont en route

Comme le mentionne Musker, les remakes et les suites Disney sont de grandes entreprises. Le studio ne prévoit donc pas de s’arrêter de sitôt. En 2020, l’action en direct Mulan arrive en salles, suivie par Cruella, dirigée par Emma Stone – 101 Dalmatiens avec une touche de style maléfique – en 2021. Les deux films semblent au moins présenter une perspective nouvelle sur leurs histoires respectives. Alors peut-être que Musker pourra réaliser son souhait.

Nous serions ravis de voir Disney développer des projets plus originaux. Mais cette approche n’est pas au premier plan de la stratégie du studio de nos jours. Si les remakes de Disney persistent, nous espérons que la Maison de la souris pourra trouver des moyens plus excitants de mettre à jour ces contes pour un public moderne. Peut-être – juste peut-être – Disney peut aussi ralentir la machine à refaire pendant un certain temps. Cela mérite une pause.