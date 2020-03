Le réalisateur de Captain America, Joe Johnston, a fait un camée dans le film original de Star Wars

Autant de rivalité qu’il y a entre Marvel et la franchise Star Wars, il était inévitable qu’une partie de l’équipe créative originale de cette dernière rejoigne la mêlée MCU. Il y en a sans doute d’autres, mais il s’avère que Captain America: le réalisateur du First Avenger, Joe Johnston, était autrefois un artiste d’effets spéciaux majeur pour les productions de George Lucas.

Faut-il considérer cela comme un défaut d’un concurrent à un autre? Ce n’est vraiment pas depuis que Johnston n’a pas travaillé pour Lucas depuis les années 1980. Le plus remarquable de son temps à travailler sur la trilogie originale de Star Wars est qu’il a fait une petite apparition dans A New Hope.

Les fans l’ont exploré et ont posté une photo de lui sur le tournage du film. Non pas que Johnston ait aspiré à devenir acteur.

Le camée de Joe Johnston dans «Star Wars» ressemble presque à «Spaceballs»

Joe Johnston, Chris Evans et Hugo Weaving | Kevin Winter / .

Lorsque quelqu’un sur Reddit a posté la photo de Johnston lors de son apparition dans A New Hope, certains commentateurs ont noté que son casque ressemblait à quelque chose de Spaceballs, la parodie de Mel Brooks Star Wars de 1987.

Apparemment, Johnston a eu une de ces scènes de “clignement des yeux et vous allez le manquer” puisqu’il est crédité de “Death Star Trooper” aux côtés de Visual Effects Artist. C’est un exemple, cependant, de la façon dont même l’équipe technique était parfois utilisée comme extras pour éliminer l’embauche de plus de personnes.

Souvenons-nous tous que la première Star Wars devait fonctionner dans un cadre budgétaire spécifique. Malgré cela, l’équipe des effets visuels était des sorciers absolus dans ce qu’ils étaient capables de faire avant d’avoir les fonds illimités disponibles pour se développer plus tard.

Joe Johnston en était le chef (y compris la création de Boba Fett), devenant plus tard directeur artistique à côté de l’artiste des effets visuels pour chaque film original de Star Wars. Son travail avec George Lucas s’est développé à partir de là tout en travaillant avec le réalisateur Steven Spielberg.

Atteindre un sommet avec «Raiders of the Lost Ark»

En 1981, George Lucas a choisi Johnston pour diriger l’équipe artistique des effets visuels de la franchise Indiana Jones. Johnson a ensuite remporté un Oscar pour ses effets visuels dans Raiders of the Lost Ark.

Étant un high créatif pour Johnston, on pourrait penser qu’il serait resté travailler avec Lucas sur tout. Il a plutôt décidé de passer à la réalisation, faisant ses débuts en tant que réalisateur pour Honey, I Shrunk the Kids en 1989, après avoir travaillé sur d’autres films qui n’avaient pas autant de succès.

Il avait également évolué vers la production associée, quelque chose qu’il avait commencé avec Willow un an auparavant. Il y a une chaîne de connexion intéressante qu’il a commencée, cependant, une fois exploitée pour diriger le film The Rocketeer de 1991.

Quelques personnes pensent qu’il existe une ligne directe entre ce dernier film et les similitudes avec Captain America.

Le MCU était évidemment heureux de décrocher Joe Johnston en tant que directeur

Après avoir réalisé des films du Jumanji original à Hidalgo dans les années 90 et au milieu des années 2000, Marvel a appelé Johnston en 2011 pour diriger Captain America: The First Avenger. Rappelant The Rocketeer, beaucoup diraient que ce personnage rappelait légèrement Cap, y compris le fait qu’il se soit déroulé au cours de la même période.

Oui, il faut se demander si les connexions y étaient assez profondes, conduisant Johnston à donner le même type de touche de réalisateur. En 2011, cela faisait aussi 25 ans qu’il n’avait eu aucune association avec Star Wars.

Lucas n’a finalement pas ramené Johnston aux préquelles, et Lucasfilm ne l’a pas utilisé pour la nouvelle trilogie. D’ici là, son association avec Marvel aurait pu être trop délicate sur un sujet car ils sont de féroces concurrents en box-office.

Si Johnston revient à Star Wars, les fans voudront savoir si son Death Star Trooper est toujours là, se cachant quelque part. Une brève apparition dans l’un des spectacles de Disney + permettrait de boucler la boucle autant que The Rise of Skywalker.