Le réalisateur de «Dune» Denis Villeneuve fera-t-il une suite à «Blade Runner 2049»?

Blade Runner pourrait après tout avoir une nouvelle vie.

Au cours des dernières années, Denis Villeneuve a pris Hollywood d’assaut. Avec Prisoners de 2013 et Sicario de 2015, le réalisateur a prouvé qu’il pouvait créer un drame convaincant, des sensations fortes et une action viscérale. Puis, en 2016, il a plongé dans le monde de la science-fiction avec le travail loué d’Amy Adams dans Arrival.

Mais ce n’est qu’en 2017 que Villeneuve a eu la chance de s’attaquer à un grand film de franchise. Blade Runner 2049 a promis de combiner toute l’humeur et l’atmosphère de ses films précédents avec la science-fiction inspirante de Arrival. Villeneuve pourrait-il suivre avec succès le film original? Et, dans l’affirmative, serait-il disposé à rester plus longtemps?

Ryan Gosling, Denis Villeneuve, Ana de Armas et Harrison Ford | Marc Piasecki / WireImage

«Blade Runner 2049» sous-performé en salles

Lors de sa sortie en 1982, Blade Runner a reçu des critiques mitigées et a gagné un modeste 32 millions de dollars au box-office. Cependant, au cours des décennies qui ont suivi, le film de Ridley Scott est devenu vénéré comme un classique de science-fiction influent. Les fans étaient donc ravis de voir comment Blade Runner 2049 s’appuierait sur cet héritage.

Pourtant, malgré l’amour du film original parmi les cinéphiles, le film de Villeneuve a également eu du mal à trouver un public grand public. Contre un budget de production déclaré de 150 millions de dollars, Blade Runner 2049 n’a gagné que 92 millions de dollars au pays. Cette sombre image est un peu plus ensoleillée si l’on considère ses 260 millions de dollars dans le monde. Mais c’est encore loin d’un coup fulgurant.

Denis Villeneuve ne revisiterait “Blade Runner” que pour cette raison

Blade Runner et sa suite sont appréciés des critiques. Sans un impact plus important au box-office, la probabilité d’un troisième film reste mince. Pourtant, Villeneuve a déclaré à Empire qu’il souhaitait revenir à la barre d’un troisième film. Mais le projet devrait satisfaire ses impulsions créatives de la bonne manière.

C’est un endroit tellement inspirant, le monde de Blade Runner. Le problème que j’ai est le mot «suite». Je pense que le cinéma a besoin d’histoires originales. … Il faudrait que ce soit un projet à part entière. Quelque chose déconnecté des deux autres films. Une histoire de détective noir qui se déroule dans le futur… Je me réveille parfois la nuit en rêvant.

Le monde de Blade Runner est certainement assez riche pour s’étendre au-delà de Deckard (Harrison Ford) et K (Ryan Gosling). Certes, le deuxième film présente le premier avec un envoi parfait. La notion de Villeneuve explorant un nouveau conte est donc pour le moins intrigante. La question demeure de savoir si Warner Bros. serait intéressé à y retourner pour en savoir plus.

Une nouvelle série animée est toujours en préparation

Une épopée en direct à gros budget pourrait ne pas sembler une valeur sûre pour le studio. Cependant, l’histoire de Blade Runner n’attend pas de Warner Bros. pour décider s’il souhaite produire plus de contenu au sein de la franchise.

En 2018, les fans ont appris Adult Swim, Crunchyroll et Alcon Entertainment se sont associés pour une série animée basée sur les films. Se déroulant en 2032, l’émission mettra en vedette des personnages établis et des liens directs avec les courts métrages réalisés pour Blade Runner 2049.

Peut-être que si cette série attire l’attention des fans, tout espoir n’est pas perdu pour un Blade Runner. De même, un autre succès de science-fiction de 1982, Tron, a inspiré une suite de 2010. Bien que Tron: Legacy ait été déçu, certains fans s’accrochent toujours à l’espoir que Disney donnera son feu vert à Tron 3. Au moins dans le cas de Blade Runner, la franchise a encore de nouvelles histoires en cours.