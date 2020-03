Le réalisateur de James Bond, ‘Stomach Churns’, quand il pense à 007 Films

Sam Mendes est le réalisateur acclamé derrière des classiques instantanés comme American Beauty, Revolutionary Road et 1917. Il est également l’un des réalisateurs les plus importants de l’histoire de la franchise James Bond. Jusqu’à présent, il a réalisé deux entrées notables dans la série: Skyfall et Spectre.

Cela ne signifie pas qu’il est fan de la réalisation de films 007. En fait, il pense que c’est malsain. Cependant, il n’a pas toujours exprimé ces sentiments – jusqu’à récemment.

Daniel Craig se fait passer pour James Bond dans une image publicitaire pour Casino Royale | Greg Williams / Eon Productions via .

Sam Mendes pense qu’il n’est pas «sain» de faire des films de James Bond

Dans une interview accordée à GQ en mars 2020, Mendes a brièvement commenté la réalisation de films Bond. Il a dit: «Il y a toujours eu un élément que Bond a été dans l’aile et une prière. Ce n’est pas une façon de travailler particulièrement saine. » Sam Knight de GQ a contextualisé les commentaires de Mendes à la lumière des conventions et du processus de production de la franchise.

Knight a noté que les films 007 sont fortement redevables à la tradition. Bien sûr, des millions de fans du monde entier aiment la façon dont de nombreux films Bond ont des attributs familiers. Où serait la franchise sans gadgets, poursuites en voiture, esprit sec et méchants mégalomanes? Cependant, Knight pense qu’il est difficile pour un cinéaste de travailler dans ces limites.

La bande-annonce de Spectre, le plus récent film de James Bond réalisé par Sam Mendes.

Contextualisant davantage les commentaires de Mendes, Knight a noté comment les cascades dans les films Bond sont généralement réelles. Les vrais cascades peuvent être incroyablement difficiles à réaliser – sans parler de dangereux. Knight dit également que les scripts Bond sont un «cauchemar». Il n’est pas clair s’il parle du processus d’écriture d’un script 007 ou de la qualité d’un script 007. Si c’est le dernier, de nombreux fans ne sont pas d’accord!

Sam Mendes a fait des déclarations très différentes sur son temps à faire des films 007

Mendes avait précédemment fait des commentaires similaires sur la franchise. En 2019, il a déclaré: «Quand je pense à [Skyfall and Spectre] mon estomac se contracte. C’est tellement difficile. Vous vous sentez comme le manager du football anglais. “

Il a ajouté: «Vous pensez que si je gagne, je survivrai. Si je perds, je serai au pilori. Il n’y a pas de victoire. Juste la survie. ” Il a ajouté qu’il était difficile de plaire au public lorsque vous réalisez un film 007, car les différents fans ont des attentes différentes pour la série.

La bande-annonce de Skyfall, le premier film de James Bond réalisé par Sam Mendes. Mendes a exprimé des sentiments mitigés sur l’expérience.

Comparez ces commentaires à ce que Mendes a dit en 2016 lorsqu’il a officiellement quitté la série. Tout en admettant qu’il préférerait raconter des histoires avec des personnages originaux, il a déclaré que son implication dans la franchise “était une aventure incroyable, j’en ai adoré chaque seconde. Mais je pense qu’il est temps pour quelqu’un d’autre [to direct the films]. ” Il a également déclaré: «Réaliser Skyfall a été l’une des meilleures expériences de ma vie professionnelle.»

Si Mendes s’oppose à la réalisation de films Bond, il n’a plus besoin de s’inquiéter. La prochaine entrée de la série, No Time to Die, sera réalisée par Cary Joji Fukunaga. Le temps nous dira si Fukunaga aime plus réaliser des films 007 que Mendes.

