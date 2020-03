Le réalisateur de “Knives Out” Rian Johnson dit que “Star Wars” n’a pas pris en compte sa décision de faire le mystère

L’écrivain / réalisateur Rian Johnson a connu un autre succès en 2019 avec Knives Out. Son mystère original a joué dans les théâtres à partir de novembre grâce à sa nomination aux Oscars pour le scénario de Johnson lors de la cérémonie de février. Comme son premier film après Star Wars: The Last Jedi, c’était un retour au cinéma réel, sans franchise, bien qu’il s’agisse maintenant d’une franchise. Daniel Craig reviendra en tant que Benoit Blanc dans une suite.

Knives Out est désormais disponible sur DVD, Blu-ray, 4K UHD et formats numériques. Dans les bonus de l’édition Blu-ray, Johnson discute de la création de Knives Out après Star Wars: The Last Jedi. L’un avait moins à voir avec l’autre que vous ne le pensez. Vous pouvez en savoir beaucoup plus sur la création de Knives Out sur la vidéo à domicile.

Rian Johnson développe «Knives Out» depuis 10 ans

Le début de Knives Out remonte à avant qu’il ne fasse Looper. À ce moment-là, il avait terminé Brick and The Brothers Bloom, mais avait mis Knives Out à l’écart.

«J’en ai eu l’idée il y a environ 10 ans et ce n’était qu’une idée très élémentaire de ce qui allait se passer et de la façon dont je structurerais le tout», a déclaré Johnson. «J’étais excité à ce sujet et je l’ai simplement rangé et j’ai continué à y penser. L’année dernière, en janvier dernier, en janvier 2018, j’ai décidé de sortir de Last Jedi, ce serait celui à faire ensuite. »

Rian Johnson n’essayait pas d’éviter une autre “Star Wars”

Après avoir réalisé quelques épisodes de Breaking Bad, Star Wars: The Last Jedi était le prochain film de Johnson après Looper. Johnson est clair qu’il ne se souciait pas de toutes les pressions qu’il avait pour faire un film Star Wars.

“L’appel de Knives Out à la sortie de Star Wars n’était pas vraiment que c’était moins de pression, qu’il était moins visible ou quelque chose comme ça”, a déclaré Johnson. «Tous ces trucs avec Star Wars, j’ai apprécié cet aspect. C’était amusant parce que c’est Star Wars. Cela va de pair avec ce qui le rend formidable. »

La raison pour laquelle il a choisi “Knives Out”

La raison pour laquelle Johnson est revenu à son idée Knives Out était simple. Il avait besoin de quelque chose à faire après Star Wars: The Last Jedi, et il aimait cette idée.

“Cela semblait juste wow, ce serait amusant de faire un polar alors et c’était amusant de sortir de Star Wars qui a été une grande expérience mais a pris quatre ans pour faire un film”, a déclaré Johnson. «C’était vraiment amusant de sauter dans quelque chose que je savais que nous pouvions faire très rapidement et mettre dans le monde.»

Une fois que Johnson a décidé que Knives Out serait son prochain film, il s’est mis à l’écrire.

“Je me suis assis et je l’ai écrit très rapidement en fait”, a déclaré Johnson. «Je l’ai écrit en six mois environ, ce qui est très rapide pour moi. Pour moi, c’était vraiment juste la prochaine chose que je voulais faire. Cela semblait juste wow, ce serait amusant de faire un whodunnit ensuite. “