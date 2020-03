Le réalisateur de Logan, James Mangold, rejoint-il le Disney + Show dans la saison 2?

L’univers de Star Wars est en pleine mutation. Star Wars: The Rise of Skywalker a terminé sa tournée théâtrale. La dernière saison de Star Wars: The Clone Wars est maintenant diffusée sur Disney +. Et un tas de nouveaux projets Star Wars sont en préparation sans date de sortie claire. Nous ne blâmerions donc pas Lucasfilm de se sentir un peu inquiet au sujet de sa propriété de signature. Mais au moins, l’entreprise a The Mandalorian.

La série fait parler de Disney + depuis ses débuts en novembre 2019. Et avec la saison 2 à venir en octobre 2020, les fans sont impatients de savoir à quoi ils peuvent s’attendre lorsque le spectacle reviendra. Maintenant, le cinéaste nominé aux Oscars James Mangold (Ford v Ferrari, Logan) a commenté s’il dirigera un prochain épisode de The Mandalorian Season 2.

La première de «The Mandalorian» | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

La saison 1 de «The Mandalorian» a déclenché un phénomène

En tant que première grande série Disney +, The Mandalorian a contribué au lancement du service de streaming avec grand succès. Alors que les guerres de streaming font rage, Disney + doit être sûr d’offrir un contenu original haut de gamme pour gagner des abonnés. Mais quand cela a commencé, The Mandalorian était – et reste – en tête.

Certes, une partie de l’attrait de la série réside dans la nouveauté de son statut de première série Star Wars en direct. Peut-être plus significatif est la façon dont The Mandalorian fait avancer la saga. Plutôt que de puiser dans la saga Skywalker en cours, la série élargit ce que les fans savent avec de nouveaux personnages et une nouvelle perspective sur Star Wars.

De plus, il présente l’un des personnages les plus appréciés de Star Wars depuis des années: Baby Yoda. Le personnage a explosé en un million de mèmes, les fans exigeant des produits présentant sa ressemblance. Maintenant que Baby Yoda – pas son vrai nom – a attiré l’attention du public, nous sommes intéressés de voir comment la saison 2 fait monter les enchères.

Les rumeurs abondent sur les réalisateurs qui pourraient rejoindre le prochain spectacle

Tout au long des huit épisodes de la première saison, cinq réalisateurs différents ont chacun joué au moins un épisode. Les producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni en font partie. Mais The Mandalorian a également donné à Bryce Dallas Howard, Deborah Chow et Taika Waititi, lauréate d’un Oscar, la possibilité de donner vie à des épisodes spécifiques. Naturellement, Internet a été en effervescence sur qui pourrait faire la saison 2.

Robert Rodriguez et Mangold auraient fait la queue pour rejoindre The Mandalorian, tandis que Howard reviendrait également. Mais Mangold, au moins, a utilisé les médias sociaux pour démystifier cette notion. Selon le réalisateur, il «n’a jamais discuté [the job]. ” Mangold travaille même dans une brève réprimande d’écrivains exagérés qui «présentent la conjecture comme un fait».

Salut Ron. Je suis tellement content s’il est vrai que Bryce dirige une autre partie de Mandalorian, mais je peux vous dire que ce n’est pas vrai pour moi. Ne pas le faire, je n’en ai jamais discuté. Et je suggère aux fans de regarder qui “rapporte” cela et de noter que ces sites présentent la conjecture comme un fait.

– Mangold (@ mang0ld) 29 février 2020

James Mangold réalisera-t-il un film «Star Wars»?

Même si Mangold prétend qu’il n’a jamais parlé avec Lucasfilm de The Mandalorian, il conviendrait parfaitement à la série. L’esthétique influencée par l’occident de la série reflète de près son travail sur Logan. Ce film Fox présente un récit de style Unforgiven avec Wolverine de Marvel. Mais sa probabilité d’atterrir dans la «galaxie loin, très loin» ne s’arrête pas là.

Après tout, Mangold a été pressenti pour diriger un film dérivé de Star Wars centré autour de Boba Fett à un moment donné. Et il est apparemment en tête de liste pour remplacer Steven Spielberg pour Indiana Jones 5. Et avec l’acquisition de Fox, son travail avec les X-Men tombe également sous l’égide de Disney.

Donc, même s’il ne vient pas au Mandalorian, il est presque certain d’avoir la chance de jouer dans l’univers Star Wars assez tôt. Peut-être que cette nouvelle gagnera du terrain, et Mangold pourrait même finir par tracer un cap pour The Mandalorian Season 2 de toute façon.