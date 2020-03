Le réalisateur dit qu’il pourrait y avoir une saison 2 de la série Netflix True-Crime

Les essais de Gabriel Fernandez sont la plus récente aventure de Netflix dans le vrai crime. Les docuseries en six parties décrivent l’histoire de Gabriel Fernandez, un enfant de 8 ans de Californie décédé dans des circonstances tragiques. Depuis sa sortie sur Netflix, The Trials of Gabriel Fernandez est incroyablement populaire sur le site. Le réalisateur de la série, Brian Knappenberger, a récemment partagé ses réflexions sur une éventuelle saison 2.

Le réalisateur derrière les docuseries Netflix populaires “Les procès de Gabriel Fernandez” dit qu’il veut toujours parler aux criminels condamnés

Le cinéaste Brian Knappenberger lors d’une interview avec Seth Meyers en 2017 | Lloyd Bishop / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Brian Knappenberger a déclaré à Entertainment Weekly qu’il y avait plus à raconter sur l’histoire de Gabriel Fernandez.

“Deux pièces majeures du puzzle qui, selon lui, manquaient étaient les voix de Pearl Fernandez et Aguirre”, a rapporté EW. Knappenberger a déclaré à la publication qu’il avait donné aux deux accusés représentés dans les docuseries un “numéro de téléphone spécial où ils pourraient le joindre”. Cependant, Aguirre ni Fernandez ont téléphoné au cinéaste. Maintenant que The Trials of Gabriel Fernandez est sorti sur Netflix (et fait des vagues), Knappenberger espère qu’il propulsera au moins l’un des deux (qui sont actuellement en prison) à appeler.

“Oui, je veux toujours entendre parler d’eux”, a déclaré Knappenberger. Ce n’est pas fini pour les documentaristes Netflix. Il a continué:

Ce n’est pas comme si nous avions créé cette série télévisée et maintenant nous passons à la chose suivante, évoluant avec nos vies. C’est quelque chose qui est logé dans le cœur de tous ceux qui y ont travaillé. Une partie de cela est un mystère. Genre, qui sont ces gens? Comment est-ce arrivé? Pourquoi la vie de ce garçon a-t-elle été prise comme ça? Il y a encore tant de questions sans réponse. Donc, s’ils voulaient me parler, je leur parlerais absolument dans le dossier.

Le directeur de “The Trials of Gabriel Fernandez” fait le point sur l’affaire aujourd’hui

Les docuseries du vrai crime durent six épisodes. Cependant, The Trials of Gabriel Fernandez est une histoire en cours, qui se joue toujours aujourd’hui.

“Nous laissons les téléspectateurs avec une mise à jour de la situation actuelle”, a déclaré Knappenberger, “c’est-à-dire que les travailleurs sociaux ont déposé une requête pour rejeter l’affaire et le juge Lomeli l’a rejetée.” Les travailleurs sociaux tentent à nouveau d’obtenir un licenciement, qui a été confirmé par la cour d’appel.

Un service commémoratif 2013 pour Gabriel Fernandez à Sylmar, Californie | Gina Ferazzi / Los Angeles Times via .

“Ce fut une victoire pour les travailleurs sociaux parce que la cour d’appel a dit qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour suggérer qu’ils avaient commis un crime”, a expliqué Knappenberger. “C’est là que se trouve leur cas en ce moment. Nous attendons de voir si les procureurs porteront cela au niveau supérieur devant la Cour suprême de Californie; tout cela devrait arriver dans les prochaines semaines. »

Y aura-t-il une saison 2 des docuseries Netflix sur le vrai crime?

Le directeur des essais de Gabriel Fernandez a déclaré que toutes ces mises à jour pourraient potentiellement conduire à une autre saison de la série.

“C’est toujours une histoire très vivante, alors peut-être que cela pourrait conduire à une saison 2?” Knappenberger a déclaré à Entertainment Weekly.

Le cinéaste a également expliqué aux téléspectateurs, dont beaucoup étaient profondément touchés émotionnellement par les docuseries, ce qu’ils pouvaient faire pour aider.

Le cinéaste Brian Knappenberger au Festival du film de Sundance 2017 en 2017 | Jeff Vespa / WireImage

«Pour tous ceux qui sont en colère et contraints de faire quelque chose, il y a toujours un grand besoin de parents nourriciers solides», a déclaré Knappenberger.

Bien qu’il soit malheureusement trop tard pour Gabriel Fernandez, il n’est jamais trop tard pour les autres enfants vulnérables.