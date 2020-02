Le rebelle Wilson ne craignait pas de provoquer un bouleversement royal

2020-02-15 09:30:03

Rebel Wilson n’était pas inquiète de bouleverser la famille royale aux BAFTA Awards avec sa blague aux dépens des princes Andrew et Harry.

Rebel Wilson n’était pas inquiet de bouleverser la famille royale aux BAFTA Awards.

L’actrice des “ chats ” s’est moquée du prince Andrew – qui a été impliqué dans le scandale Jeffrey Epstein – et du prince Harry, qui a récemment quitté la vie royale, devant le duc et la duchesse de Cambridge lorsqu’elle a présenté le prix du meilleur réalisateur lors de la cérémonie. plus tôt ce mois-ci, mais elle pense qu’ils auraient vu le côté drôle.

Elle a déclaré au magazine Grazia: “Je suis de bonne foi que The Firm a le sens de l’humour.”

Lorsqu’elle est montée sur scène au Royal Albert Hall de Londres pour présenter le prix, la star de 39 ans a fait semblant d’avoir oublié le nom du lieu.

Elle a dit: “Bonsoir distingués invités et ceux qui ne s’identifient pas comme ça. C’est vraiment super d’être ici au Royal Andrew … Royal Harry … Royal Phillip … cet endroit du palais royal.”

La star australienne s’est également moquée de son propre film flop «Cats».

Elle a dit: “Ce soir, c’est une question de durabilité, alors j’ai confectionné cette robe en cousant des robes trop vieilles ensemble. Le rouge vient de cette fois où je n’ai pas gagné Miss Australie et le noir vient d’un enterrement auquel je viens de participer pour le long métrage. le film “Cats”. “Cats”, étrangement pas nominé pour un prix.

“Je ne sais pas si tout le monde ici est à travers la controverse, mais cette année il y a eu un net manque de nominations pour les félins. Même est ce meilleur réalisateur Cat-e-gory, aucun félin n’a été nommé. C’est vraiment choquant.”

Et Rebel a également balayé le manque de nominations féminines dans la catégorie réalisateur.

Elle a dit: “Sam Mendes, Martin Scorsese, Todd Phillips, Quentin Tarantino et Bong Joon-ho. Je regarde le talent exceptionnel nommé dans cette catégorie et je ne pense pas que je pourrais faire ce qu’ils font, honnêtement … je viens n’ont pas les boules. ”

Mots clés: Rebel Wilson, Prine Harry, Prince Andrew

Retour au flux

.