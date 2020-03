Le récapitulatif de Walking Dead: Daryl et Alpha Fight, la mort arrive à Alexandrie

La bêta a détruit Alexandrie lors du nouvel épisode de dimanche “Les morts qui marchent,” ce qui nous a également donné un combat brutal entre Daryl et Alpha, un Gabriel et Gamma brièvement assoiffé de sang espérant une rétribution.

Ce qu’il ne nous a pas donné, cependant, était une réponse à savoir si Connie et Magna sont toujours en vie après l’effondrement de la grotte lors de la première mi-saison. Bien que nous soyons presque certains que les deux personnages n’ont pas péri dans l’explosion, nous espérons que la série ne prendra pas trop de temps pour répondre à cette question.

Daryl veut clairement savoir ce qui leur est arrivé aussi, étant sorti seul pour essayer de trouver un autre chemin dans le système de grottes. Lors de sa recherche, il est tombé sur Alpha, conduisant à un combat helluva. Alpha tailla bien Daryl et enfonça un couteau dans sa jambe, tandis qu’il plongeait une branche d’arbre dans son épaule.

Beaucoup de sang suintait.

Les deux se sont retirés dans une station-service à proximité, soignant leurs blessures dans des coins séparés de la boutique tandis qu’Alpha a malade son armée de marcheurs sur Daryl, un par un. Alors qu’ils saignaient chacun, quelqu’un est finalement venu à leur secours – ou du moins à celui de Daryl: Lydia.

Après avoir quitté Alexandrie après la trahison de Carol, Lydia avait apparemment regardé les Survivants et les Murmures, essayant de décider où aller. Alors que sa mère suppliait Lydia de la sortir de sa misère et de prendre sa place de leader, Lydia a refusé. Elle a ensuite fait un choix, optant pour le côté “humain” et non pour l’armée “parfaite” d’Alpha.

Donc, dans un geste frustrant, Lydia n’a pas tué sa mère, ni attachée ni même neutralisée. Au lieu de cela, elle a sorti Daryl de là et a juste laissé Alpha saigner … ce qui, bien sûr, elle ne l’a pas fait. Elle sera de retour, forte comme jamais la semaine prochaine, nous en sommes sûrs.

Pendant que tout cela se passait, tout l’enfer se déchaînait à Alexandrie.

Sachant qu’elle était totalement foutue avec les Whisperers pour avoir divulgué des informations sur l’emplacement de la horde, Gamma s’est présentée à l’extérieur des portes, suppliant pour le sanctuaire. Pour essayer de gagner leur confiance, elle leur a raconté comment tout le monde était coincé dans une grotte à proximité et a révélé que c’était le bébé de sa sœur dont ils s’occupaient en ville.

Bien qu’elle ait affirmé qu’elle ne connaissait pas Danta, qui venait de tuer Siddiq il y a seulement quelques jours, elle était toujours enfermée. Pendant qu’elle était dans la cellule, elle a avoué avoir tué sa sœur pour Alpha, avant de donner aux Alexandriens des informations sur l’emplacement de la grotte.

Gabriel a vu cela comme un signe qu’ils «l’ont brisée», croyant qu’ils peuvent faire de même avec les autres Whisperers s’ils sont pris en vie. Il a alors commencé à parler d’arracher des dents et de couper des doigts pour obtenir des informations d’eux, ce qui a conduit tout le monde à réagir comme “WTF ???” Rosita l’a également appelé directement pour son caractère “erratique”.

Judith a alors commencé à parler avec Gamma par la fenêtre de la prison, tout comme elle l’a fait avec Negan. Et, comme Negan, Gamma a commencé à s’ouvrir. Elle a expliqué comment une série de «mauvaises décisions» les a conduits à Alpha, qui pouvait simplement décider des choses pour eux. Judith lui a dit qu’elle avait juste «rencontré la mauvaise personne en premier», et les choses auraient été différentes si elle s’était liée avec Rick ou Michonne.

L’allégeance de Gamma a été mise à l’épreuve lorsque Beta est apparue au milieu de la ville, après avoir traversé un tunnel que Dante a apparemment creusé du cimetière d’Alexandrie dans le monde extérieur. Il a immédiatement commencé une série de tueries, manquant commodément tous les personnages principaux et transformant un tas d’extras en marcheurs.

Il est ensuite allé chercher Gamma en prison, où elle a précisé qu’elle n’avait plus peur de Beta et qu’elle ne retournerait pas à Alpha. Laura a essayé de le combattre mais a apparemment été tuée au cours du processus. Elle a cependant distrait Beta assez longtemps pour que Gamma fasse une course pour que la maison des Grimes se cache là-bas.

Comme Beta a refusé de laisser tomber, Gamma – sachant qu’Alpha la voulait en vie – a d’abord menacé de se tuer s’il continuait à faire du mal aux Alexandriens. Elle a ensuite accepté de partir avec lui s’il arrêtait son attaque. Ils ont été pris en embuscade par Gabriel et une petite armée à l’extérieur des murs de la ville, et Beta l’a réservé.

Gamma s’est donc arrêtée au même endroit qu’elle avait commencé, entourée d’Alexandriens, en espérant grâce. Au moins maintenant, ils semblent lui faire un peu plus confiance. L’épisode s’est terminé avec Aaron retournant en ville et disant que “la plupart” d’entre eux sont sortis de la grotte. Lui, Rosita, Judith, RJ et Gracie ont ensuite fait le voyage à Hilltop, emportant Beta – qui porte maintenant son nom actuel, Mary – avec eux.

“The Walking Dead” est diffusé le dimanche sur AMC.

AMC

