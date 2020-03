Le récapitulatif de Walking Dead: le personnage préféré des fans de bandes dessinées fait ses débuts

Le monde de “Les morts qui marchent” vient de se développer un peu plus dimanche soir, alors qu’un personnage bien-aimé de la bande dessinée matérielle source fait ses débuts.

Alors que la majeure partie de l’heure a porté sur les ramifications de la mort et de la décapitation d’Alpha, nous voulons commencer par le dernier acteur de la série: Princess, interprété par Paola Lazaro.

Son introduction est intervenue après qu’Eugene ait parlé au reste du groupe de Stéphanie et de leurs plans pour se rencontrer à l’extérieur de Charleston, en Virginie-Occidentale. Après l’avoir entendu, Yumiko et Ezekiel l’ont rejoint dans sa quête – avec un Ezekiel mortellement malade disant ce qui étaient probablement ses derniers adieux à Jerry avant de partir.

Il est clair que l’ancien roi a très peu de temps dans ce monde et peut à peine se défendre contre les marcheurs en raison de son cancer de la thyroïde. Il sera très certainement mort d’ici la fin de la saison, en attendant un miracle, et a même demandé à Yumiko de le laisser derrière lui s’il échouait pendant leur voyage.

Miko dit qu’ils auront besoin de l’homme qui a construit “un royaume dans l’apocalypse” après la chute de Hilltop et qui a remonté le moral, mais parler ne peut que faire beaucoup, non?

Finalement, le groupe s’est rendu dans une ville pour le trouver rempli de marcheurs soutenus pour ressembler à des diseurs de bonne aventure, des clients de bar et même un flic écrivant un billet. C’est un mouvement qui rappelle les mannequins de “I Am Legend”, seulement avec de la chair en décomposition et des dents mordantes jetées dans le mélange.

Ils rencontrent ensuite la femme responsable et alors qu’elle ne dit pas son nom – et au lieu de cela, elle s’exclame seulement “Oh mon dieu, salut!” – il s’agit clairement de Juanita Sanchez, mieux connue sous le nom de “Princesse” dans les bandes dessinées. Les lunettes, les cheveux à rayures roses et le manteau de fourrure assorti sont toutes des marques de commerce du personnage, qui a joué un grand rôle dans la queue de la série. Attendez-vous à beaucoup plus d’elle à l’avenir, car elle est intimement liée à l’histoire du Commonwealth que la série explorera sûrement la saison prochaine.

Il convient de noter que Stephanie est exprimée par une actrice nommée Margot Bingham, donc – comme dans les bandes dessinées – elle et Princess sont probablement deux personnes différentes.

Le reste de l’épisode tournait autour des effets secondaires de tuer Alpha.

Tout d’abord, nous avons appris comment l’accord de Carol et Negan a été conclu, alors qu’elle le relâchait de sa cellule de prison pour se faire passer pour Alpha et la tuer. Quand il a demandé ce qu’il en retirerait, Carol a déclaré que le fait de rejeter la reine Whisperer ferait certainement oublier aux autres survivants son passé. “C’est pour ça que les gens se souviendront de toi,” lui dit-elle, “je vais m’en assurer.”

Une fois l’acte accompli, cependant, elle a fait un geste louche et a décidé de ne pas retourner à Alexandrie avec lui. Elle a également placé la tête d’Alpha sur une pointe, comme elle l’a fait pour Henry et les autres, afin qu’il n’ait même pas de preuve de ce qu’il a fait. Un peu grossier, non? Elle a dit qu’il pouvait l’attendre, mais n’a donné aucun délai sur le temps qu’il lui faudrait pour faire face à ses démons.

Au lieu de cela, il est allé libérer Lydia de la cabine dans laquelle il l’a attachée, pour être confronté à Daryl. Daryl, bien sûr, ne croyait pas du tout immédiatement à Negan – et au moment où ils sont revenus à la pointe, Beta avait déjà récupéré la tête d’Alpha.

Heureusement, quelques Whisperers se sont présentés, ont confirmé ce qui s’était passé et ont appelé Negan leur nouveau maître. Il a joué avec pendant une minute, juste pour prendre le dessus, puis les a tous tués. Plus tard, Negan a admis à Daryl qu’il aimait être le compagnon d’Alpha, après des années dans une cellule de prison. Bien que cela lui ait fait sentir qu’il comptait à nouveau, Negan a estimé qu’Alpha “allait jusque-là, vous ne tuez pas des gens qui ne le méritent pas et vous ne tuez jamais d’enfants”

Les deux sont retournés à Alexandrie.

Pendant ce temps, Carol voyait littéralement des fantômes dans les bois. Le trope fantôme à la télévision n’est pas exactement l’un de nos favoris, nous allons donc garder ce bref. “Alpha” a continué à surgir pour contrarier Carol, qui était partie seule après avoir rencontré Negan.

Finalement, elle s’est retrouvée coincée sous un canoë dans une autre cabine – ne demandez pas – alors qu’une marcheuse se dirigeait lentement vers elle. Pendant ce temps, “Alpha” a continué à montrer comment elle ne perd que les gens proches d’elle et il est temps pour elle de “simplement regarder les fleurs”. C’est, bien sûr, une référence à ce que Carol a dit à l’homicide Lizzie avant de lui tirer dessus dans la saison 4. L’implication ici: Carol devrait se suicider pour sauver ceux qu’elle aime.

Carol, cependant, n’était pas prête à mourir, s’est libérée, a tué le promeneur et est retournée à Alexandrie, où Daryl l’a laissée entrer par la porte d’entrée. Espérons que ces deux-là ne resteront pas en colère longtemps, nous en avons besoin sur la même page.

Enfin, abordons la bêta de tout cela.

Après avoir trouvé la tête encore animée d’Alpha sur une pointe, il a d’abord fait mordre l’un de ses Whisperers. Était-ce pour garder son esprit “vivant” en infectant quelqu’un d’autre? Nous ne sommes pas vraiment sûrs. Il lui a alors attrapé la tête et l’a mise dans un sac, avant de se diriger vers une ville voisine.

Beta entendait clairement Alpha lui parler également, bien que nous n’ayons entendu que des gémissements d’un marcheur affamé. Il s’est finalement retiré dans un bar, qui était rempli d’affiches et de disques pour Half Moon, son alter ego rockeur avant que l’apocalypse zombie ne tombe. Il a déchiré l’affiche, cassé une guitare, avant de lancer un de ses propres disques – attirant une nouvelle mini horde.

Heureux de son public, Beta a ensuite tué Alpha, avant de créer un nouveau masque de peau en utilisant la moitié de son ancien et la moitié du visage d’Alpha. Avec un nouveau look et une petite armée dans le dos, il est clair que Beta n’a pas encore fait de ravages.

“The Walking Dead” est diffusé le dimanche sur AMC.

