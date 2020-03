Le récapitulatif de Walking Dead: une énorme torsion se termine par des décès majeurs

Nous plongeons directement dans un territoire de spoiler sérieux pour le nouvel épisode de dimanche “Les morts qui marchent” aujourd’hui. Si vous n’avez pas encore regardé, c’est votre dernière chance de vous retourner!

D’accord, vous avez été prévenu …

Nos survivants préférés ont remporté une victoire majeure dans la guerre de Whisperer ce soir, alors qu’un partenariat secret a conduit au retrait de leur plus grand ennemi: le seul et unique Alpha.

C’est vrai, la reine chauve Whisperer a été enlevée de manière brutale par Negan dans “Walk With Us”, dans un mouvement qui faisait écho à la série de bandes dessinées de matériel source, avec une touche. Comme c’est facilement le plus grand moment de la nuit, nous devons commencer ici.

Bien que Negan et Alpha aient eu des rapports sexuels méchants avec un masque de peau il y a quelques semaines, il était clair que Crystal ces deux-là n’étaient pas sur la même longueur d’onde en haut de l’heure. Après le siège de Hilltop, les deux ont enquêté sur les dégâts – Negan tuant des marcheurs au lieu de les faire rejoindre sa horde.

Alors qu’ils faisaient des ravages et envoyaient les survivants se démener, Alpha ne considérait pas leur attaque comme une victoire, car elle n’avait pas “tout ce que je veux”, c’est-à-dire Lydia. Beta a juré de la rattraper, mais c’est Negan qui est venue, la rencontrant commodément au milieu des bois.

Alpha croyait qu’elle allait voir sa fille dans une cabane isolée, informant Negan qu’elle avait l’intention de la tuer à leur arrivée. Malgré son plan, il a essayé de l’en dissuader, arguant que Lydia serait la stagiaire parfaite pour prendre le relais un jour – pas Beta. Il lui a également parlé de la mort de sa femme et de la façon dont cela faisait de lui une machine à tuer sans émotion.

“Maintenant moi, je suis mort dans ce monde. Mais toi, tu fais semblant”, lui dit-il. “Vous pensez que cela vous rend fort de dire que les émotions ne sont pas réelles, que nous sommes des animaux. C’est des conneries et vous le savez et maintenant vous prétendez que vous devez tuer votre propre fille, votre propre chair et sang.” Alpha a dit que c’était le destin de Lydia d’être tuée, disant: “Je dois le faire parce que je l’aime.”

Pendant que cette conversation se déroulait, le spectacle a continué à réduire Lydia attachée dans une chaise, luttant pour se libérer. Nous pensions que Negan amenait Alpha dans la cabine où se trouvait sa fille, mais quand Alpha a ouvert la porte, elle était vide. C’est alors que Negan lui a tranché la gorge et l’a regardée saigner. Récupérant sa tête, il a ensuite été vu la jetant aux pieds de Carol. Sa réponse: “Vous a pris assez de temps.”

Tout cela confirme que Carol est celle qui a laissé Negan sortir de sa cellule de prison d’Alexandrie, déclenchant un plan pour qu’il infiltre les Whisperers et élimine leur chef. Alors que Negan tue Alpha de la même manière dans les bandes dessinées, il l’a fait de son propre gré là-bas – et a utilisé son meurtre pour essayer de prouver à Rick qu’il était une bonne personne et qu’on pouvait lui faire confiance.

Avec Alpha officiellement hors de l’image, Beta deviendra probablement le chef des Whisperers – et sera très en colère contre la mort de son patron.

AMC

En parlant de Beta, il a également passé la nuit. Alors qu’il cherchait Lydia, il rencontra Mary / Gamma, qui venait de prouver sa confiance à Alden et Kelly en les sauvant ainsi que le bébé Adam – son neveu – d’un groupe de marcheurs. Alors qu’elle jouissait de son succès, Beta est sortie et l’a poignardée dans l’intestin.

“Tu marcheras avec nous”, lui dit-il. “Jamais!” cria-t-elle en retour, arrachant la moitié de son masque. Sur ce, il lui a enfoncé une machette dans le ventre, la tuant. Avec la moitié de son visage exposé, il a été reconnu par un autre Whisperer qui lui a dit que sa “voix semblait familière”. Cela confirme la théorie des fans selon laquelle Beta était un musicien célèbre avant l’épidémie de zombies, celui qui se tarissait en cure de désintoxication quand tout est allé en enfer. Clairement ne voulant pas que quelqu’un d’autre connaisse sa véritable identité, Beta a alors tué le gars qui l’a reconnu.

Alden a mis le zombie Mary hors de sa misère, alors que Beta s’enfuyait.

Donc Mary est morte, Alpha est morte … mais il y a encore une mort dont nous devons parler de l’épisode: Earl.

AMC

Après l’attaque de Hilltop, Earl et Ezekiel étaient responsables de faire sortir tous les enfants de la ville en toute sécurité. Quelque part en cours de route, Ezéchiel s’est séparé du groupe, laissant Earl se débrouiller pour tous les enfants. Il les a emmenés dans une maison sûre, mais non sans avoir été mordu en premier.

Après avoir assuré aux enfants que tout irait bien, il est parti dans une autre pièce et a conçu un engin avec lequel se suicider. Avant de faire l’acte, il a eu une conversation avec Judith, la qualifiant de “forte” et “courageuse” et lui disant que c’est son travail maintenant de garder les autres enfants en sécurité. Après avoir échoué à se suicider d’une manière qui empêcherait sa réanimation, cela signifie que Judith a dû l’abattre.

Entre tuer un être cher et se rendre compte qu’elle a tué un Whisperer, pas un marcheur, plus tôt dans l’épisode, c’était difficile pour Judith. Heureusement, Daryl a trouvé les enfants et l’a réconfortée.

Dans d’autres développements, Magna a trouvé son chemin hors de la grotte, confirmant que Connie était sortie aussi avant qu’ils ne soient séparés. En outre, Magna et Yumiko se sont séparés pour de bon et en ont ri, Yumiko a frappé Carol au visage pour avoir mis son ex-en danger et Carol a convaincu Eugene d’aller rencontrer Stephanie.

Avant de clore ce récapitulatif, pouvons-nous donner des accessoires aux acteurs qui nous quittent ce soir. Jonn Finn a donné du cœur à un personnage qui avait vécu l’enfer et le dos. Samantha Morton était une bête droite jouant Alpha, donnant à la série un méchant différent de tous ceux qui l’ont précédée. Et bien que nous n’ayons pas passé beaucoup de temps avec Gamma, c’était génial d’avoir Thora Birch de retour dans nos vies avec un mini arc de personnage épanouissant.

“The Walking Dead” est diffusé le dimanche sur AMC.

