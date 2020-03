Le récent VLIVE de RM a été un voyage émotionnel

Récemment, RM of BTS a organisé une VLIVE avec des fans pour discuter du dernier album du groupe, Map of the Soul: 7. RM a donné un aperçu des coulisses de la réalisation de l’album et a discuté du nombre de BTS qui manquent devant les fans de le moment.

MR de BTS | Rich Fury / . pour iHeartMedia

RM a parlé de «Map of the Soul: 7» de BTS

En règle générale, chaque fois que BTS sortait un nouvel album, RM en faisait une revue pour les fans. Cette fois, le rappeur a parlé de chaque chanson de Map of the Soul: 7. Il a expliqué que tous les membres du BTS étaient d’accord sur le «7» pour refléter leurs défis, leur unité et leur temps à faire de la musique ensemble.

Pendant le VLIVE, Jungkook a appelé RM pour lui dire qu’il regardait le VLIVE. Plus tard, le père de RM l’a appelé et RM lui a dit qu’il était occupé et qu’il avait raccroché.

RM a dit aux fans qu’il n’avait écrit aucune partie de “Friends” parce que c’est une chanson personnelle sur l’amitié de Jimin et V. RM a vraiment aimé travailler avec Jin sur la chanson «Moon». Ensuite, il a voulu réconforter Jin parce qu’il pouvait sentir les luttes intérieures de Jin à travers la chanson.

Il a également révélé qu’il avait beaucoup pleuré en écrivant «We Are Bulletproof: the Eternal». RM a dit aux fans qu’il pensait qu’il serait difficile d’écouter la chanson à l’avenir en raison de son émotion. Pour RM, la chanson résume parfaitement comment les BTS sont à la fois une unité et sept membres.

RM est contrarié de ne pas pouvoir jouer pour ARMY

Après avoir brièvement fait la promotion de Map of the Soul: 7 aux États-Unis, BTS est retourné en Corée du Sud pour des promotions d’albums. À cause du coronavirus (COVID-19), les membres de BTS n’ont pas pu se produire devant les fans lors de ces apparitions promotionnelles. Les premières dates du Map of the Soul Tour ont également été annulées à cause du coronavirus. RM a reconnu à quel point c’était difficile pendant le VLIVE.

«Je peux le dire maintenant après avoir terminé notre promotion. Tout au long de la promotion, je me suis senti impuissant », a déclaré RM selon une traduction anglaise. “Bien sûr, les fans ont aimé notre nouvelle chanson, mais nous ne pouvions pas voir nos fans devant nous. Mais nous nous sommes dit comme un sort: «Nous ne pouvons pas perdre notre force. Nous devrions être heureux. Nous devons sourire. »»

Selon RM, les membres de BTS ont essayé de tirer le meilleur parti de la situation pour leurs fans.

“Pourquoi? Beaucoup de gens traversent une période difficile. Nous avons au moins la chance de jouer! ” Dit RM. “Si nous ne le faisons pas, cela fera perdre de l’énergie à nos fans.”

Les BTS renforcent l’ARMÉE

RM est connu pour sa manière inspirante avec les mots, donc son VLIVE a été un voyage émotionnel pour ARMY alors qu’il racontait la création de Map of the Soul: 7. Dans les temps difficiles, les BTS donnent de la force à leurs fans. Pour cette raison, les fans veulent pouvoir donner la même force aux membres de BTS.

“Je sais qu’ils étaient contrariés de ne pas pouvoir nous voir, mais je ne savais pas qu’ils souffraient à ce point”, a tweeté un fan.

“Le fait que namjoon n’ait pas du tout ressenti ce retour me brise vraiment le cœur comme tout le travail acharné qu’ils ont fait et l’effort juste pour finir par ne ressentir RIEN même pas le battage médiatique des armées dans la vraie vie, rien. fait vraiment mal. je ne le blâme pas d’en devenir fou », a écrit un utilisateur de Twitter.