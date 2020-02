Le récit X-Men du MCU peut ne pas présenter la confrérie des mutants de Magneto: voici pourquoi

Lorsque les X-Men rejoindront le MCU, les fans du monde entier regarderont l’écran avec haleine – l’introduction sera-t-elle à la hauteur des attentes? Les mutants prendront-ils le paysage de Marvel dans de nouvelles directions – en l’étendant d’une manière que nous n’aurions jamais pu imaginer. Ou, la présence mutante échouera-t-elle à ne pas correspondre aux personnages et récits existants-laissant les fans mécontents, laissés à réfléchir sur les jours de Jackman en tant que Logan?

L’acteur Michael Fassbender dans le rôle d’Erik Lehnsherr, alias Magneto, dans une scène du film ‘X-Men: First Class’, 2011 | Murray Close / .

Lorsque les X-Men feront leur entrée dans l’univers cinématographique Marvel, ils devront à la fois rappeler les moments les plus brillants de la Fox, mais aussi originaux. Kevin Feige and Co. doit trouver le juste équilibre entre familiarité et originalité. Les fans voudront voir certains X-Men apparaître, car ils sont emblématiques et essentiels lorsqu’ils avancent avec une race mutante; Cependant, assister à la même dynamique de caractère exacte ne serait pas inspiré – à la fois non original et ouvertement opposé au risque.

La bonne combinaison de risque, associée à un hommage, est requise. Ainsi, la confrérie des mutants de Magneto – selon de récents rapports d’initiés – pourrait ne pas se concrétiser (du moins pas de la façon dont vous vous en souvenez de Fox). Marvel Insider Mikey Sutton a discuté de l’appréhension de Disney concernant l’épuisement professionnel de Fox dans une récente fuite sur Geekosity: All Things Pop Culture.

Le MCU peut ne pas présenter la confrérie des mutants de Magneto en raison de l’épuisement professionnel de Fox

En informant les fans que Marvel Studios pourrait amener Rogue dans le MCU via Captain Marvel 2, Mikey Sutton a expliqué qu’elle rejoindrait en tant qu’adversaire – dans le cadre du groupe terroriste mutant. Une telle introduction s’écarterait de l’approche de Fox et donnerait au personnage une entrée avec plus de poids.

Bien qu’entendre les mots «groupe terroriste mutant» évoque des pensées de la Confrérie de Magnéto, Sutton poursuit en notant que le groupe terroriste mutant peut ne pas être le même dirigé par Magnéto, afin d’éviter le «burnout Fox» intimement lié au personnage dépeint par Ian McKellan et Michael Fassbender.

Le réglage possible du MCU sera-t-il pour le meilleur ou pour le pire?

Si un groupe terroriste mutant maléfique est toujours en route, et pourtant Marvel veut éviter Magnéto, il est probable qu’un mutant puissant différent prendra le règne. Pourtant, qui sera ce mutant reste largement non confirmé. La question est: un tel changement serait-il suffisant ou trop?

Quelqu’un d’autre peut-il diriger le groupe, et ce risque est-il modeste ou puissant? Dans quelle mesure le MCU changera-t-il le récit après cet ajustement, et ces changements illustreront-ils à la fois le désir de rendre hommage et de forger une nouvelle voie? Ou bien, la vision va-t-elle trop loin dans une direction, succombant au mimétisme ou ne respectant pas l’iconicité liée aux histoires centrales sous Fox? Tout reste à voir; cependant, Marvel Studios a tout un défi à relever lorsqu’il s’agit d’intégrer des mutants dans le MCU, et sacrifier l’arc intégral de Magneto ne peut se faire que de deux manières.