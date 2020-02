Le redémarrage de l’édition familiale évitera les problèmes de forclusion cette fois

Les fans crient d’excitation et font le plein de tissus avant le redémarrage d’Extreme Makeover: Home Edition. L’émission de bien-être sur ABC a documenté des familles méritantes recevant des maisons gratuites pour leurs familles. Une chose que chaque épisode avait en commun? Une trame émotionnelle et une résolution de bien-être pour les personnes qui avaient gagné de superbes maisons grâce à un travail acharné et des sacrifices personnels.

Mais au-delà des sourires et des larmes de joie, il y avait quelques vrais

défis avec Extreme Makeover. Par exemple, certains propriétaires ont trouvé

eux-mêmes incapables

pour payer leurs nouvelles factures une fois que les caméras ont cessé de rouler. Cette nouvelle réalité

conduit à la forclusion, au stress et même au divorce au cours des neuf années que le spectacle a été

sur.

Le nouveau spectacle lancé en février 2020 a un nouvel hôte – Modern

Jesse Tyler Ferguson de la famille – et une sensation mise à jour. Voici comment ils s’assureront

personne n’entrera dans la forclusion cette fois.

Extreme Makeover: Home Edition | Suzi Altman / Walt Disney Television via .

L’original «Extreme Makeover: Home Edition» a été un succès

Succès

La version ABC de l’émission s’est déroulée de 2003 à 2012 et a présenté Ty Pennington comme hôte. La prémisse était simple – chaque semaine, les concepteurs et les entrepreneurs se réunissaient pour rénover rapidement une maison pour une famille méritante. La réhabilitation étendue comprenait des intérieurs et des extérieurs.

Extreme Makeover était très émouvant car il se concentrait également sur les antécédents familiaux et montrait à quel point ces familles méritantes appréciaient leurs nouvelles maisons, qui étaient toujours conçues sur mesure pour répondre à leurs besoins. Mais après que l’équipe du film ait fait ses bagages et soit partie, tout a changé.

Certaines familles se sont détériorées après les rénovations «Extreme Makeover»

Extreme Makeover: Home Edition | Suzi Altman / Walt Disney Television via .

Il semble qu’un rêve devienne réalité, en obtenant une toute nouvelle, totalement

maison libre. Mais les familles qui sont apparues sur Extreme Makeover: Home Edition

ne se rendait pas compte que la plupart des

les prix ont un prix.

Le problème majeur qu’ils ont rencontré lors de l’émission était que leur nouvelle maison était soumise à un énorme fardeau fiscal car elle était classée comme revenu par le gouvernement fédéral. Les coûts de propriété ont également augmenté, notamment l’augmentation des factures de services publics et d’autres dépenses imprévues.

Par exemple, le participant au spectacle Victor Morrero a déclaré que son

les factures de services publics ont traversé le toit après sa cure de jouvence et coûtent souvent 700 $

à 1200 $ par mois. De nombreuses familles se sont retrouvées dans la forclusion ou ont été forcées de

hypothéquer leurs maisons.

Le spectacle se déplace vers un nouveau réseau

Avec tous les problèmes qui tourmentent

le spectacle avant, vous pensez qu’il y aurait des réserves sur le redémarrage Extreme

Makeover: Home Edition. Mais il est clair que les producteurs de HGTV pensent savoir

comment éviter ces problèmes à l’avenir.

D’une part, HGTV est très expérimenté dans les salons de rénovation et même dans la distribution de maisons gratuites. Et contrairement à l’Extreme Makeover d’origine, ils ne se concentreront pas sur l’incorporation de fonctionnalités exagérées ou la création de maisons avec des pieds carrés massifs.

«Extreme Makeover» a une nouvelle stratégie

Au lieu de cela, ils espèrent rendre les maisons pratiques et belles en même temps. “Les rénovations sont spectaculaires, mais cela ne signifie pas que les maisons doivent être énormes”, a expliqué Loren Ruch, cadre supérieur de HGTV.

Avec un nouveau réseau, un nouvel hôte et une toute nouvelle gamme de

Extreme Makeover pourrait être prêt à résoudre tous les problèmes

le tourmentait précédemment. Mais nous devrons simplement attendre et voir si les saisies sont

toujours un problème dans la nouvelle itération.

Regardez le nouveau Extreme Makeover: Home Edition sur HGTV

Dimanche soir à 21 h