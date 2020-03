Le régime de beauté de Jessica Alba «terrifie» son fils

Toute nouvelle maman ou blogueuse bébé sait qui est Jessica Alba – ou du moins son entreprise, The Honest Company. Elle est connue pour son rôle tout autant que pour son entreprise de fournitures pour bébés d’origine naturelle.

En 2015, elle a élargi The Honest Company pour inclure une ligne de beauté, Honest Beauty. Les idées pour l’entreprise proviennent de ses maladies d’enfance et de sa fille Honor. Elle vise à apporter des produits ménagers sûrs dans les maisons partout.

La montée en puissance de Jessica Alba

Jessica Alba | Allen Berezovsky / .

Alba a fait ses débuts en tant qu’actrice en 1994, dans des films comme Sin City et la Saint-Valentin. Elle est ensuite devenue une propriétaire d’entreprise prospère.

L’entreprise a vu le jour lorsque son mari l’a encouragée à démarrer l’entreprise avec son meilleur ami d’enfance. Elle avait la passion, donc ça avait du sens.

Pendant un certain temps, elle n’a pas travaillé en tant qu’actrice et hésitait même à reprendre le jeu avant de jouer dans L.A.’s Finest avec Gabrielle Union.

Elle a gagné son argent dès le début de sa carrière d’actrice, mais a souvent dit qu’elle se sentait la proie des hommes d’Hollywood. Elle a minimisé son apparence pour que les hommes ne profitent pas d’elle, ce qui ne lui a pas permis de se concentrer sur les choses qu’elle aimait, comme la ligne de beauté qu’elle a maintenant.

Elle a également ajouté une ligne de soins capillaires puis une ligne de soins à son entreprise dans les années qui ont suivi. Maintenant, elle fait ce qu’elle aime, et elle gagne de l’argent en le faisant – elle vaut environ 200 millions de dollars.

La famille derrière l’icône de la beauté

La maternité est importante pour Alba, qui a trois enfants avec son mari Cash Warren. Ils sont mariés depuis 2008 et ont eu leur premier enfant le mois suivant.

Alba n’a pas toujours été la bienvenue dans le club et se sent souvent jugée, mais elle reçoit le soutien ultime de sa famille. Elle parle ouvertement de ses expériences en tant que maman: comment elle a cessé d’allaiter avant de le vouloir, comment elle ne veut pas que ses enfants travaillent à un jeune âge comme elle l’a fait, et comment elle se sent mal quand elle manque leurs jalons.

Son mari est sa plus grande pom-pom girl, et elle a partagé dans le passé qu’elle a dit: «Il me pousse constamment en dehors de ma zone de confort. Je n’aurais pas été entrepreneur. Il était mon champion numéro un en disant: «Bien sûr que vous le pouvez.»

Ils se sont rencontrés sur le tournage de son film Fantastic Four, et il est dans son coin depuis. Mais contrairement à ses filles qui veulent être comme elle et son mari solidaire, un homme dans sa vie n’est pas toujours fan de ses idées.

Tout le monde n’est pas fan

Le fils d’Alba, âgé de deux ans, est son plus jeune enfant et il est plein d’énergie. Mais quand elle enfile sa routine de soin du matin – un masque épais au beurre de karité – elle admet que cela l’effraie.

Elle le porte habituellement au petit déjeuner, donc il peut certainement la voir le porter, mais il doit encore s’y habituer. Si vous avez déjà porté un masque facial, vous savez probablement qu’ils peuvent sembler un peu effrayants avec leurs différentes couleurs et textures.

Après l’avoir lavée, elle met son hydratant, utilise un masseur à quartz vibrant pour faire couler son sang, puis se maquille. Elle est alors beaucoup moins effrayante.

Quelle est la prochaine étape pour Jessica Alba

En ce moment, Alba prend de la distance sociale comme le reste du monde, et elle a même montré son apparence naturelle avec quelques selfies sans maquillage. Une fois que les choses reviendront à la normale, vous pourrez la surprendre à nouveau, car elle y est retournée après une interruption de 10 ans. Ou peut-être qu’elle commencera une autre grande entreprise familiale. Pour l’instant, vous pouvez en savoir plus sur sa gamme complète de produits en visitant son site Web.