Le remplacement de Bob Iger pourrait prolonger le temps de MCU de Spider-Man, Fans Hope

Lorsque la nouvelle a annoncé cette semaine que Bob Iger, le PDG de Disney, démissionnerait immédiatement, de nombreux fans de Marvel ont été surpris de la soudaine apparition. Iger, avait dirigé l’entreprise à travers une série d’acquisitions de grande envergure, dont Marvel, que Disney avait achetée en 2009 pour 4 milliards de dollars.

Plus que cela, Iger était l’une des forces qui a aidé à s’assurer que Spider-Man resterait dans l’univers cinématographique Marvel lorsque l’accord entre Sony et Disney serait passé au sud l’année dernière.

Maintenant, les fans se demandent si le successeur d’Iger, Bob Chapek, sera en mesure de maintenir cet accord.

Comment Sony et Disney se sont séparés et ont constitué

Bob Chapek | Jeff Gritchen / MediaNews Group / Orange County Register via .

Les fans se souviendront qu’à la fin de l’été dernier, Sony et Disney étaient en désaccord avec Spider-Man. Avant l’arrivée du MCU, Sony possédait les droits d’écran du personnage, ayant produit cinq films autonomes en direct entre 2002 et 2014. Une fois le MCU lancé, le président de Marvel, Kevin Feige, voulait que Spider-Man y soit mal.

Sony et Disney ont négocié un accord de partage que Spider-Man pourrait apparaître dans les films MCU tout en apparaissant dans les films autonomes. Kevin Feige et son équipe auraient une contribution créative sur les films autonomes, mais Sony détiendrait et distribuerait ces films.

Pendant un moment, tout allait bien, les fans adorant la représentation du personnage par Tom Holland.

Mais l’accord a expiré, Disney voulait plus d’argent et Sony a dit que non, ne voulant pas céder le contrôle de leurs biens les plus précieux. L’histoire raconte qu’une Hollande passionnée a plaidé avec Bob Iger pour prolonger l’accord, et cela a été fait. Un nouveau film autonome Spider-Man était prévu pour 2021, et Spider-Man a pu rester dans le MCU. Pour l’instant, en tout cas.

Que pensent les fans de ce qui arrivera avec un nouveau PDG?

Certains fans de Reddit ont grincé des dents à propos du départ d’Iger, mais il a été souligné qu’Iger ne quittait pas entièrement Disney, et il continuerait d’avoir une contribution créative pendant la période de transition. La déclaration d’Iger a déclaré, en partie: “J’ai la plus grande confiance en (Chapek) et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui au cours des 22 prochains mois alors qu’il assumera ce nouveau rôle … tout en continuant à me concentrer sur les efforts créatifs de l’entreprise. “

Pourtant, les fans se sont demandé ce que le nouveau PDG ferait de l’accord avec Sony. Un fan a déclaré: «Je suis sûr qu’il ne va pas jouer avec le MCU de manière créative, donc la qualité des films sera bonne, mais fonctionnera-t-il bien avec Sony afin que nous puissions continuer à avoir Spider-Man? J’espère que Iger lui a appris à quel point cet accord est bénéfique pour l’entreprise, et nous connaissons tous des cadres de studio comme l’argent. Nous verrons bien. “

Un autre fan a répliqué: «Le nouveau PDG n’essaierait pas de faire basculer le bateau ou de réparer des choses qui ne se sont pas cassées, sans parler d’une oie dorée comme le MCU.» Et encore un autre fan a souligné que tant que Feige est en charge, Spider-Man devrait aller bien.

Quel est l’avenir de Spider-Man maintenant?

Il faudra un certain temps avant que Bob Chapek puisse vraiment faire sentir son influence. Pour l’instant, cependant, le train Spider-Man enchaîne non seulement le troisième film de Tom Holland Spider-Man, mais quelques films adjacents à Spidey.

Le premier est Morbius, qui est peut-être un titre mystérieux pour les fans plus occasionnels de Spider-Man, mais dans les bandes dessinées, il est l’un des méchants clés de Spider-Man, un chimiste devenu vampire. Il sera joué par Jared Leto, avec ce film qui sortira le 31 juillet de cette année. Près de lui, l’autre méchant de Spider-Man a obtenu son propre film, Venom. Le 2 octobre, Venom 2, avec Tom Hardy à nouveau, mettra en vedette Carnage de Woody Harrelson.

Enfin, le troisième film de Spider-Man avec Holland sortira en juillet 2021, avec Peter Parker aux prises avec la perte soudaine de son identité secrète. Plus bas, le brochet sera une suite du film d’animation Spider-Man: Into the Spider-Verse, avec ce film prévu pour 2022. Donc, pour les deux prochaines années au moins, les films Spider-Man devraient maintenir une haute qualité, quel que soit le responsable. à Disney.