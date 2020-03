Le rendez-vous de Chrissy Teigen avec John Legend est une chaîne de cinéma fantaisie

Le mannequin Chrissy Teigen et le musicien John Legend peuvent être un couple de célébrités qui vit une vie de richesse et de glamour à l’extérieur, mais à la maison, leurs goûts sont assez simples et sains. Le couple aime passer du temps de qualité avec l’autre et leurs deux jeunes enfants, Luna et Miles. Teigen aime particulièrement cuisiner pour sa famille, une passion qui s’est transformée en carrière pour elle, car elle a maintenant deux livres de cuisine et son propre blog. Malgré le temps passé à la maison, la famille profite parfois d’une soirée, et leur endroit à visiter a fait l’objet d’une des dernières entrées de Teigen sur le blog.

Pourquoi Chrissy Teigen et John Legend aiment-ils les cinémas IPIC?

Bien qu’ils aient certainement une situation confortable à la maison s’ils voulaient une soirée cinéma, Teigen et Legend adorent aller à la chaîne de cinéma IPIC. IPIC a été fondée en 2010 et compte désormais 15 sites aux États-Unis. Le théâtre haut de gamme se décrit comme une destination sociale et propose «une cuisine inventive et des cocktails artisanaux».

Teigen a jailli de la chaîne: «Je ne vais vraiment plus regarder un film à moins que ce ne soit à l’IPIC. Tout d’abord, vous vous asseyez sur des fauteuils inclinables avec des couvertures et un oreiller (UM, déjà incroyable), puis vous pouvez commander de la nourriture / des boissons à partir d’un menu complet (alcool inclus)… Vous pouvez commander à tout moment tout au long du film et ils apporteront la nourriture pour vous, pas de jugement. “

Elle appelle le théâtre son «2e canapé». Elle a même partagé des photos Instagram d’autres invités de certains de ses plats préférés là-bas. Elle a dit qu’elle commande habituellement le thon épicé sur du riz croustillant, les bretzels chauds, une pizza, les tendres de poulet et les frites à la truffe. Elle prévient que vous pouvez vous concentrer davantage sur la nourriture que sur le film, mais cela vous donnera juste une autre chance d’y retourner.

Leur famille a eu de grands moments à l’IPIC

Maintenant, le théâtre est allé au-delà d’un endroit juste pour elle et Legend: «Cela a commencé comme un lieu de« rendez-vous nocturne »pour John et moi, mais maintenant c’est devenu plus une tradition familiale puisque les films pour enfants sont tout ce que nous regardons en ce moment ,” elle a écrit.

En novembre 2018, Teigen a tweeté qu’elle avait repris tout un théâtre pour regarder The Nutcracker. Puis en juillet 2019, Teigen a partagé un instantané de leurs enfants à l’IPIC. Leur plus jeune, Miles, jouissait de son premier film: Toy Story 4. Il avait l’air ravi, mais elle a admis qu’il y avait un inconvénient: “Il pensera maintenant que toutes les salles de cinéma sont comme ça.”

Leur fille Luna a également passé un bon moment dans un IPIC de New York. Teigen et Legend l’ont emmenée voir Frozen 2, mais ils se sont rapidement endormis (bien qu’elle assure aux lecteurs qu’ils l’ont vu plusieurs fois après cela.) Luna, d’autre part, était pleine d’excitation: «Elle a couru tout autour du théâtre pour faire sûr que tout le monde regardait et s’amusait. Et pour la finale, elle a couru devant le théâtre et a dansé pendant que le générique roulait. »

Où d’autre Chrissy Teigen et John Legend aiment-ils aller pour un rendez-vous?

Dans un épisode de «Ask Chrissy» sur son site Web, Teigen a répondu à une question des fans sur l’endroit où elle et Legend sortiraient pour une soirée sans enfant à Los Angeles.

Teigen a commencé par clarifier: «John AIME un rendez-vous nocturne. Et j’aime rester à la maison. Mais de temps en temps, je lui jette un os. »

Ce qui a suivi était un cri incroyablement gentil à plusieurs restaurants de la région qu’elle aime, y compris le petit restaurant italien, Via Veneto, un joint de barbecue coréen appelé Quarters, et pour un repas raffiné, Vespertine.

Elle termine sa liste de restaurants avec la déclaration: “Je pourrais continuer indéfiniment ici.” Teigen est définitivement un fin gourmet.