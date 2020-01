Le «rendez-vous spectaculaire» de Dax Shepard avec Brad Pitt

2020-01-21 09:30:03

Dax Shepard a eu un “rendez-vous spectaculaire” avec Brad Pitt, qu’il avait précédemment révélé être son premier coup de cœur.

L’acteur de 45 ans – qui a des filles Lincoln et Delta avec sa femme Kristen Bell – a déjà avoué que son premier coup de cœur était sur la star de “ Il était une fois à Hollywood ”, le gros morceau de 56 ans a ensuite admis qu’il ressenti la même chose à propos de Dax.

Et les deux hommes ont maintenant noué une amitié et la star de ‘CHiPS’ a passé un moment incroyable en sortant à moto ensemble.

S’exprimant sur “The Ellen DeGeneres Show”, il a déclaré: “Je suis sorti avec lui. Je ne plaisante pas.

“À la manière de Brad Pitt, c’était spectaculaire. Nous avons pris un hélicoptère … vous pensez que je mens! Nous avons emmené un hélicoptère sur une piste de moto. Nous aimons tous les deux faire de la moto. piste de moto.

“Je me sentais comme Pretty Woman. Je me sentais comme Julia Roberts dans Pretty Woman. J’attendais qu’il dépose cet hélicoptère sur Rodeo [Drive in Beverly Hills] et laissez-moi me déchaîner dans l’un de ces magasins avec sa carte de crédit. Si cela s’était produit, cela ne m’aurait pas surpris. C’était incroyable.

“Alors nous sommes montés. Il est tout ce que vous espérez. Il a attaqué cette piste comme son personnage de” Troy “. C’est un guerrier sur deux roues.”

Cependant, Dax a plaisanté en disant que s’il devait passer du temps avec sa nouvelle amie – qui a six enfants avec l’ancienne épouse Angelina Jolie – encore une fois, il planifierait une activité qui nécessiterait de montrer plus de peau.

Il a plaisanté: “Seul regret: lorsque vous conduisez des motos, vous êtes en cuir de la tête aux pieds, donc je ne voyais pas de trapèze, pas d’abs. Donc, la prochaine date sera, espérons-le, dans une sorte de communauté de plage où nous pourrons éclabousser un peu.

“Brad, allons à la plage mon ami.”

