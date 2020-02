Le RM de BTS vient de battre son propre record de ventes

BTS a augmenté ces dernières années. Le groupe est passé de relativement inconnu dans leur pays natal, la Corée du Sud, pour devenir l’un des plus grands groupes de garçons au monde.

BTS dans son ensemble a battu de nombreux records et fait des choses qu’aucun artiste K-pop n’a jamais accomplies auparavant. Cependant, il semble que même par eux-mêmes, les membres individuels de BTS peuvent avoir autant de succès que le groupe lui-même.

Par exemple, le leader de BTS, RM, a récemment battu un record de ventes tout seul. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce que RM a fait.

Le RM de BTS a collaboré sur un morceau avec la chanteuse Younha

MR de BTS | Jeff Kravitz / FilmMagic pour iHeartMedia

Le 6 janvier, la chanteuse coréenne Younha a sorti un nouvel album intitulé Unstable Mindset. L’une des chansons est une piste qui présente le RM de BTS, appelée “Winter Flower”.

RM est connu pour être un grand fan de Younha, et il partage souvent sa musique sur les réseaux sociaux.

Quant à la façon dont les deux sont venus à collaborer, Younha a récemment révélé: «RM et moi avons dit pendant des années que ce serait formidable si nous pouvions collaborer. Il n’y avait pas de musique qui aurait le bon sujet ou la bonne synergie, donc je n’ai rien suggéré, mais ensuite [the musician] Edenary m’a dessiné une photo, et j’ai finalement envoyé la suggestion à RM. »

RM et Younha ont des horaires chargés, donc c’était un peu difficile de travailler ensemble, mais ils ont finalement réussi à créer un produit fini incroyable.

“Nous y avons travaillé par téléphone et nous avons communiqué sur les paroles en échangeant tant d’e-mails avec de la prose”, a déclaré Younha. “Nous nous sommes félicités en disant que nous avions mené un bon combat.”

La chanson de RM et Younha a récemment battu un record de vente

Bien que “Winter Flower” ne soit pas un single que RM et Younha promeuvent, il a quand même réussi à figurer sur la carte. Il est arrivé au 48e rang en Corée du Sud et 30e sur la liste des ventes de chansons numériques de Billboard.

Selon Forbes, la chanson s’est vendue à environ 4800 exemplaires jusqu’à présent, ce qui peut ne pas sembler beaucoup au début, mais c’est en fait un nombre impressionnant en une année où les ventes ont été largement remplacées par des streams.

D’autres membres du BTS se sont également bien débrouillés

RM n’est pas le premier membre du BTS à avoir réalisé quelque chose d’important en dehors du groupe.

Par exemple, J-Hope a atterri au numéro 1 du palmarès World Digital Songs de Billboard l’an dernier avec son single “Chicken Noodle Soup” avec Becky G.En 2018, il a également sorti son premier album solo, Hope World, qui figurait dans le top 20 dans plusieurs pays, dont les États-Unis

Pendant ce temps, Suga a également tracé plusieurs cartes par lui-même. Son premier album, Agust D, est sorti en 2016 et a atterri au numéro 3 du palmarès mondial de Billboard. Plus récemment, il a figuré dans le nouvel album de Halsey, Manic, avec un morceau intitulé «Sugar’s Interlude». La chanson s’est vendue à plus de 9 000 exemplaires aux États-Unis.

D’autres membres ont également sorti des pistes solo qui sont incluses dans les différents albums de BTS. Certaines chansons qui ont été tracées en Corée du Sud et aux États-Unis incluent «Lie» de Jimin, «Euphoria» de Jungkook et «Epiphany» de Jin.

En dehors de la musique, les membres de BTS ont également fait beaucoup de choses, ce qui contribue à accroître la popularité de BTS. Plusieurs des gars sont apparus dans des émissions de télé-réalité coréennes bien connues. Jimin et Jin ont même agi en tant que MC sur des programmes de compte à rebours de musique pendant un certain temps.

De 2016 à 2017, V a été l’un des acteurs de la série coréenne Hwarang: The Poet Warrior Youth. L’émission a fini par gagner deux prix et a été diffusée dans plusieurs pays à travers le monde.