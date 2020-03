Le roi Alfred vaincra-t-il les envahisseurs vikings?

Les fans de la série à succès Vikings ne peuvent pas attendre la dernière saison pour arriver ici. Alfred le Grand (Ferdia Walsh-Peelo) reviendra-t-il pour la saison 6B? Pourrait-il vaincre les Vikings? Nous avons maintenant la réponse. Lisez la suite pour savoir ce qui pourrait arriver dans la dernière saison des Vikings.

Le roi Alfred le Grand reviendra pour la dernière saison de «Vikings»

Ferdia Walsh-Peelo | Mike Pont / WireImage

Les fans ont maintenant la confirmation que le roi Alfred reviendra pour

saison 6B. Walsh-Peelo a publié une photo de lui comme Alfred il y a quelques semaines sur

Instagram pour ses fans à voir.

“Vikings 6B frappant vos écrans plus tard cette année. Être

préparé pour la colère d’Alfred 2.0! Photo présentée par la légende

@alexhoeghandersen », a-t-il légendé

la poste.

Que pourrait-il se passer dans la saison 6B?

Il semble que le conflit pourrait venir entre Alfred et

Ivar le désossé (Alex Høgh Andersen) à l’avenir. Walsh-Peelo a publié un

vidéo sur sa page Instagram se montrant en train de crier. Il a sous-titré le poste

avec: “J’adore crier ma tête dans ADR pour @historyvikings 😂😂😂

#class Je n’ai plus de voix. Mais je viens toujours pour vous @alexhoeghandersen

frère. “

Alfred peut être

entendu dire: «Sortez et combattez-vous lâche! Ivar! ”

Alfred vaincra-t-il les envahisseurs vikings?

Les Vikings ont attaqué les côtes de l’Angleterre depuis que Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) est venu pour la première fois faire un raid sur Lindisfarne. Le roi Alfred passe toute sa vie à essayer de propulser les Vikings de ses terres.

L’histoire nous apprend qu’Alfred a bâti son armée avec succès et créé de meilleures défenses pour combattre les envahisseurs vikings. Il retint les Vikings et réussit même à en garder une force particulièrement importante en 892. En 896, Alfred réussit à les éloigner de ses côtes.

Ivar the Boneless se rend finalement en Irlande. Donc, si le

spectacle suit l’histoire, puis Ivar pourrait être vaincu par Alfred et envoyé emballage à

L’Irlande en quête de gloire. Ou, il pourrait choisir de ne pas se battre et de partir pour l’Irlande

avant de résoudre les choses.

Les fans sont prêts à retourner en Angleterre

Les fans attendent que la série revienne en Angleterre depuis un moment maintenant. Il y a beaucoup de personnages que les téléspectateurs aimeraient revoir, en particulier Alfred et sa famille. Qu’est-il advenu de la colonie viking en Angleterre? Ivar reviendra-t-il en paix ou cherchera-t-il initialement à attaquer et à conquérir? Seul le temps nous le dira, mais il est évident que la nouvelle saison des Vikings va être épique.

Alfred et Ivar ont eu une connexion depuis le jour où ils

première rencontre. Ils jouaient aux échecs ensemble et il était alors évident qu’ils

se revoir un jour. Les choses finiront par devenir hostiles entre eux considérant

Ivar faisait partie de la Great Heathen Army qui a tué le grand-père d’Alfred, King

Ecbert (Linus Roache).

Alfred et Ivar ont certainement des affaires inachevées ensemble. Il sera intéressant de voir les deux interagir à nouveau après des années d’écart. Ivar a certainement changé depuis lors, donc Alfred aussi probablement. Les fans ont hâte de voir ce qui se passe dans la saison 6B de Vikings.