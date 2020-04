Le rôle de film de Rita Wilson qu’elle retirerait de son curriculum vitae alors que Hot Ones envahit le spectacle de Kelly Clarkson

Kelly Clarkson et Rita Wilson n’a même pas eu besoin de se rendre sur le plateau “Hot Ones” pour se retrouver face à face avec Sean Evans et une assiette d’ailes chaudes dont elle a commencé à se plaindre avant même qu’elle ne soit même mise au défi de prendre une seule bouchée dans un épisode filmé avant le coronavius ​​actuel pandémie a fermé les productions de talk-shows traditionnels – et a vu Rita Wilson et son mari Tom Hanks contracter le virus.

Admettant qu’elle est une vraie pute quand il s’agit de choses chaudes, Kelly était déterminée à être à 100% véridique à tout moment, tandis que son invitée Rita Wilson a dit qu’elle n’était pas beaucoup mieux. Mais la question était de savoir s’ils pouvaient vraiment défendre la vérité face à des questions brutalement difficiles.

On a demandé à Rita de nommer un projet de son curriculum vitae qu’elle aimerait retirer, mais c’est Kelly qui a rapidement réagi. Quiconque connaît son histoire savait exactement où cela allait, mais nous riions toujours avec elle. comme elle l’a dit, «De Justin à Kelly», ajoutant que c’était «contractuellement obligatoire».

Elle a ensuite eu la mâchoire grande ouverte alors que Rita a révélé qu’elle retirerait volontiers “Jingle All the Way” de son curriculum vitae, et grâce à son statut honorifique en tant qu’agrafe de vacances, elle ne peut pas y échapper.

Kelly devait savoir pourquoi elle voudrait retirer le film de son CV, mais Rita avait en fait une explication assez solide.

“Je ne comprends pas mon personnage parce que mon personnage ne comprend pas que Turbo-Man est son mari?” elle a dit. “Genre, combien de super-héros ressemblent à Arnold Schwarzenegger?”

On ne peut pas mentir, c’est un raisonnement assez solide!

Quant à Kelly, elle pensait qu’elle allait passer un moment facile avec elle, et est même devenue arrogante quand Sean lui a demandé de nommer une chanson de l’un de ses collègues entraîneurs de “Voice” qu’elle espère ne plus jamais entendre. Elle se sentait bien à ce sujet parce qu’elle avait une explication. “Ce n’est pas parce que c’est une super chanson”, a-t-elle dit avant de révéler qu’il s’agissait de “All of Me” de John Legend.

“C’est parce que nous l’avons gâché en y jouant trop!” a-t-elle déploré.

Les choses ont empiré, cependant, avec sa deuxième question: “Qui était la pire interview de votre émission jusqu’à présent?”

Kelly n’a même pas hésité, disant: “Je ne peux pas dire la vérité parce que mon émission vient de commencer et je ne veux pas énerver les gens.”

Elle a ensuite relevé le défi de l’aile, que Sean lui a assuré était une sauce douce pour la télévision de jour par rapport à ce que ses invités font habituellement face. Mais vous n’auriez pas pensé à regarder Kelly au lendemain d’une seule bouchée. Sérieusement, vous devez la voir et Rita avoir du mal à se ressaisir après avoir pris une seule bouchée.

Certaines personnes ne peuvent pas supporter la chaleur.

