Le rôle de “ Mad Men ” de Jon Hamm a été presque interprété par un acteur étonnamment différent

Lequel est venu en premier, le poulet ou l’œuf? C’est une question philosophique séculaire qui peut être appliquée à tant de choses.

Prenez l’émission à succès Mad Men d’AMC. La série dramatique était un classique instantané. Don Draper, joué par l’acteur Jon Hamm, est aussi reconnaissable aujourd’hui qu’il l’était lorsque la série a été diffusée pour la première fois en 2007.

Hamm était relativement inconnu avant le spectacle, ce qui laisse les fans se demander, si ce n’était pas pour Hamm, Mad Men aurait-il été un succès? Mais le rôle emblématique est presque allé à un acteur différent.

Les producteurs ont presque choisi Thomas Jane comme Don Draper au lieu de Jon Hamm

C’est difficile à imaginer, mais Hamm n’était pas le premier choix des producteurs pour jouer à Don Draper. Leur premier choix était l’acteur Thomas Jane. Il est similaire à Hamm physiquement, il est donc clair que les producteurs avaient un type à l’esprit pour le personnage.

Jane a refusé le rôle car apparemment, à l’époque, il n’agissait que dans des films. Le simple fait que Jane ait refusé ne signifiait pas que Hamm disposait d’une entrée automatique. Il devait travailler dur pour participer à la série parce qu’il était encore si inconnu.

Hamm a dit un jour au comédien Marc Maron: «Je n’aurais pas pu avoir moins de chaleur sur moi. Personne ne savait qui j’étais. Les directeurs de casting ne savaient pas qui j’étais. Je n’étais sur la liste de personne. “

Qui est Thomas Jane?

Dans une tournure du destin intéressante, Hamm a maintenant plus de reconnaissance de nom que Jane. Avant Mad Men, cependant, Jane était la plus grande star.

Jane agissait exclusivement sur grand écran. Il a joué dans quelques superproductions. Il a joué le rôle du Punisher dans le film de 2004 du même nom. En 2007, lorsque Mad Men a été diffusé pour la première fois, il était concentré sur sa carrière cinématographique.

Jane agit depuis les années 1990. Il a joué dans de nombreux classiques des années 1990, notamment Face Off, Boogie Nights et Deep Blue Sea. Les choses ont commencé à s’améliorer pour Jane au début des années 2000. Il a joué dans The Sweetest Thing en 2002 et a eu le rôle principal dans le film 2003 Stander.

Jane avait la tête d’affiche dans quelques autres films juste avant Mad Men. Il est logique que Jane veuille garder son temps libre pour se concentrer sur sa carrière cinématographique en 2007, car il semblait qu’il était en passe de devenir une grande star.

Bien que Jane soit définitivement populaire, il décidera finalement que la télévision en vaut la peine. Il a joué dans la série HBO Hung de 2009 à 2011. Il se pourrait qu’il ait vu comment un acteur peut développer un personnage sur une plus longue période, comme une émission de télévision, et a voulu l’essayer. Peut-être qu’il regrettait de ne pas avoir joué le rôle de Don Draper après avoir vu tout ce que Hamm a pu apporter au personnage.

Jon Hamm s’est fait un nom sur «Mad Men»

Jon Hamm assiste à la première de «Lucy In The Sky» de FOX au Darryl Zanuck Theatre des studios FOX le 25 septembre 2019 à Los Angeles, en Californie. | Rodin Eckenroth / .

Bien que Jane puisse regretter d’avoir abandonné le rôle, s’il ne l’avait pas fait, il n’y aurait pas de Jon Hamm. Avant d’atterrir le rôle de Don Draper, il avait quelques petits rôles dans la télévision et les films. Sa filmographie montre un certain nombre d’emplois d’un épisode et des personnages sans nom. Don Draper était l’endroit où Hamm a prouvé à tout le monde ce dont il était capable.

Après sa grande pause, Hamm a poursuivi une brillante carrière. Mad Men a traversé 2015, mais Hamm a immédiatement tiré parti de sa nouvelle renommée. Il a pris d’autres emplois tout en travaillant sur l’émission, à la télévision et au cinéma. Contrairement à Jane, il semble jouer n’importe quel rôle qui l’intéresse, quel que soit le format.

Cela signifie que Hamm assumera n’importe quoi, des rôles principaux au cinéma aux petits arcs d’épisodes dans les émissions de télévision. Quelle que soit la pièce, Hamm est toujours un favori des fans.