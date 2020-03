Le scénariste de «Contagion» réagit à la popularité du film en pleine pandémie de coronavirus

Le thriller Contagion de Steven Soderbergh en 2011 infecte à nouveau la conversation culturelle. Même si le film a presque dix ans, Contagion crée des graphiques sur plusieurs plateformes de streaming. Plus de gens regardent Contagion que certaines versions récentes, comme Knives Out. Certes, la pandémie de coronavirus en cours a quelque chose à voir avec la popularité croissante du film. Le scénariste de Contagion, Scott Z. Burns a récemment donné son avis sur le regain d’intérêt soudain pour son film – ainsi que ses conseils concernant la panique mondiale actuelle à propos de COVID-19.

Réalisateur Steven Soderbergh assiste à la première de Contagion en 2011 | Dominique Charriau / WireImage

Pourquoi le film de 2011 «Contagion» est-il si populaire maintenant?

Avec Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Marion Cottilard et Laurence Fishburne, Contagion raconte l’histoire d’une maladie infectieuse qui parcourt le monde et en tue beaucoup sur son passage. Nous voyons de petits moments dans la vie de scientifiques du CDC, de journalistes voyous et de fonctionnaires faisant de leur mieux dans une situation impossible.

Beaucoup de scènes se sont rapprochées trop près de chez nous. Les conseils du CDC dans Contagion – distanciation sociale, se laver les mains et éviter de se toucher le visage – semblent étrangement familiers.

Le scénariste Scott Z. Burns dit que de nombreux téléspectateurs de Contagion soulignent les similitudes entre le film et la situation actuelle des coronavirus. Cependant, cela ne choque pas Burns que nous soyons ici. Il a dit à Slate:

Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Laurence Fishburne et Steven Soderbergh en 2011 | Pascal Le Segretain / .

… Il m’était très étrange, que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors de conversations avec des amis, que les gens me disent: «C’est étrangement pareil.» Et je ne trouve pas cela surprenant, car le les scientifiques à qui j’ai parlé, et il y en avait beaucoup, ont tous dit que c’était une question de temps, pas si.

Que pense le scénariste du film pandémie du coronavirus?

Heureusement pour le monde réel, il existe une différence flagrante entre le virus Contagion et COVID-19: le taux de mortalité. Dans le film, la maladie tue environ 20% de ceux qu’elle infecte; le taux de coronavirus est estimé à environ 3%. Néanmoins, tout pourcentage supérieur à 0% est quelque chose auquel nous voulons prêter attention. Le conseil de Burns?

“Je suppose que mon sentiment en tant que personne qui croit en la science est que lorsque les scientifiques nous disent ces choses, nous ferions bien d’écouter”, a-t-il déclaré à Slate.

Burns a déclaré que même si son film était une situation de niveau dystopique, il ne pensait pas que le gouvernement américain ne serait pas préparé à une pandémie.

Place du Duomo à Rome, Italie en février 2020 | Valeria Ferraro / Echoes WIre / Barcroft Media via .

Il est incroyable pour moi que nous ne laissions pas les personnes vraiment formidables de la santé publique de ce pays diriger la réponse – que nous découvrons que nous n’avons pas assez de kits de test et que pour une raison quelconque, nous avons dissous nos équipes de préparation à une pandémie … Quand les gens me disent que le film semble se réaliser, je leur dis que je n’ai jamais pensé que nous aurions un leadership dans ce pays qui viderait notre défense.

L’auteur de «Contagion» dit que c’est ce que nous pouvons faire pour arrêter COVID-19

Le scribe Contagion a mis les mois de recherche sur la pandémie et la santé publique qu’il a faits pour écrire le film à utiliser dans l’interview de Slate. Burns a donné d’excellents conseils sur la façon dont nous, en tant que pays, devons gérer la peur des coronavirus.

“… c’est en fait un moment pour construire des ponts et pour dire, quelles que soient vos différences avec votre voisin, nous pouvons nous protéger mutuellement si nous faisons les bonnes choses”, a-t-il expliqué. Et quelles sont ces bonnes choses?

Scott Z. Burns assiste à la première de «Contagion» au Rose Theatre, Jazz at Lincoln Center le 7 septembre 2011 à New York. *** Légende locale ***

Burns a cité: «l’éloignement social… se laver beaucoup les mains» et «rester à la maison si vous êtes malade». Bien qu’il n’y ait pas de vaccin contre le virus, le scénariste dit que nous devons combler ce besoin.

«Si vous en parlez avec des personnes en santé publique, jusqu’à ce que nous ayons un remède généré par des produits pharmaceutiques ou scientifiquement, nous sommes le remède», a déclaré Burns. “Nous pouvons être le remède.”

Le scénariste s’est terminé sur une note positive.

“Je suis encouragé par la capacité des scientifiques à trier ces choses, et je suis reconnaissant que le taux de mortalité de ce virus ne ressemble pas à celui du film”, a déclaré Burns à Slate. “Je crois que nous réglerons cela.”