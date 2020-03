Le scooter Braun se sent protecteur contre Justin Bieber et Ariana Grande

2020-03-24 17:30:06

Le scooter Braun est très “protecteur” sur sa “famille” Justin Bieber et Ariana Grande.

Le magnat de la musique de 38 ans – qui gère les deux stars – les connaît depuis longtemps, et il les considère plus comme une “famille” que comme des amis.

Il a dit: “Je parlais à Alfredo Flores, et Alfredo était sur la route avec moi et Justin pendant des années en tant que vidéaste de Justin et en fait il est maintenant sur la route avec Ariana. Nous parlions de la façon dont il est devenu trop normal pour nous que vous obteniez – Je ne dirais pas blasé – vous ne vous rendez pas compte, un concert vous amène quelqu’un dans les coulisses … mais quand vous faites des spectacles à guichets fermés partout dans le monde avec plusieurs artistes, cela devient quelque chose d’assez phénoménal.

“Je vois toujours Justin, je ne vois pas Justin Bieber. Je ne vois pas Ariana Grande. Je vois Ariana. Je les vois comme des humains et parce que je suis là depuis le début et je les ai vus au pire , Je les ai vus à leur meilleur … Vous devenez une famille avec ces gens et vous êtes naïf. Vous savez qu’à un moment donné, les choses pourraient ne pas fonctionner comme tout le reste. Nous n’avons pas l’intention de nous séparer. C’est fou quand Je vois les gens réagir d’une certaine manière parce que je ne les vois pas sous cet angle. Je reçois une protection comme la famille parfois parce que dans le monde d’aujourd’hui, nous sommes tous autorisés à dire ce que nous voulons. Il n’y a plus de responsabilité, vous pouvez littéralement faire une histoire et dites tous les faits que vous voulez. ”

Pendant ce temps, Scooter demande à ses clients d’opérer sur un partage 50 50 et de faire la moitié “en privé pour votre âme” et l’autre publiquement pour aider à inspirer les autres.

S’exprimant à propos de la très grosse affaire avec Ashley Graham, il a déclaré: “Les choses dont je suis fier dans ma vie, les choses pour lesquelles je veux être connu sont la philanthropie …

“Sa [his wife], les enfants et les dons; ce sont des choses dont je suis le plus fier. Ce sont les choses auxquelles je pense. Les émissions auxquelles je faisais partie, comme Ariana à Manchester, aidant à la Marche des enfants ou à la lutte contre les ouragans … Quand vous arrivez à un certain endroit, c’est en fait ce qui compte. J’ai une règle avec tous mes clients, comme vous le savez, et c’est 50/50. 50% que vous devriez faire en privé pour votre âme, 50% que vous devez faire publiquement malgré toute critique parce que quelqu’un pourrait regarder et vous les inspirer. “

