Le secret surprenant du combat à la hache à un bras de Luke Hemsworth

Dans l’épisode de Westworld du 22 mars, les fans ont vu Luke Hemsworth revenir en tant qu’agent de sécurité de Delos, Ashley Stubbs. Et dans l’une des scènes d’action les plus cool de cette saison, il a combattu plusieurs gardes avec un seul bras. Mais il se trouve que la scène de combat n’était pas destinée à être filmée de cette façon. Hemsworth était en fait blessé à l’époque, et il a dû douloureusement mener le combat à la hache avec un seul bras.

[Spoiler alert: This article contains spoilers for Westworld season 3, episode 2.]

Luke Hemsworth – Westworld | HBO

Qui est le personnage de Luke Hemsworth Ashley Stubbs dans «Westworld»?

Ashley Stubbs est la responsable de la sécurité de la division assurance qualité de Westworld. Tout au long de la première saison, il travaille avec Ford (Anthony Hopkins), Bernard (Jeffrey Wright) et Charlotte Hale (Tessa Thompson) pour assurer la sécurité des hôtes et des invités dans le parc.

Dans la saison 2 de Westworld, après que Dolores (Evan Rachel Wood) a tué Ford et déclenché une rébellion sanglante, Stubbs supervise l’évacuation des invités du parc. Pendant tout ce temps, il semble travailler pour Délos, mais à la fin de la saison, il laisse entendre qu’il pourrait être plus qu’un simple gardien de sécurité.

Dans la finale de la saison 2, Stubbs autorise Charlotte / Dolores à quitter le parc et lui dit qu’il a travaillé dans le parc plus longtemps qu’elle ne le pense. Il dit également qu’il n’est vraiment fidèle qu’à Ford et que sa «mission principale» a été de protéger les hôtes. Cet échange a amené les téléspectateurs à se demander si Stubbs était un hôte tout le temps.

Stubbs est révélé comme hôte dans la saison 3 de «Westworld»

Dans le deuxième épisode de la saison 3, Bernard (Jeffrey Wright) retourne dans son ancien laboratoire de Westworld et trouve Stubbs assis là, sanglant et glitchy. Stubbs, qui se révèle officiellement être un hôte, dit à Bernard qu’il a tenté de se suicider parce que sa mission de protéger les hôtes était terminée.

Mais Bernard répare Stubbs et lui demande de l’aider à arrêter Dolores. Stubbs accepte et faufile Bernard jusqu’à l’étage où tous les hôtes sont programmés. Lorsque Bernard se connecte pour réparer son propre logiciel glitchy, Stubbs rencontre des gardes de Délos qui l’attaquent.

Stubbs se fait tirer dessus par l’un des gardes du bras, alors il attrape une hache et commence à les combattre avec un seul bras. Il est en mesure de donner à Bernard suffisamment de temps pour regarder sa programmation, mais lorsque l’alarme du bâtiment est activée, il attrape Bernard et sort. Bernard modifie ensuite la directive de Stubbs, programmant l’agent de sécurité de quitter Westworld et le protégeant dans le monde réel.

Luke Hemsworth a dû improviser ce combat épique à la hache

Dans une interview avec TV Line, Luke Hemsworth a révélé qu’il avait été blessé quelques jours seulement avant le tournage de la scène de combat dans l’épisode 2. “Ce n’était jamais censé être à un bras”, a-t-il déclaré à la chaîne. «J’ai en fait arraché mon biceps de l’os deux jours avant de tirer. Alors pendant que je tournais cette scène, mon biceps était complètement éteint et je pouvais à peine lever le bras. »

Hemsworth a révélé que le jour du tournage, la scène de combat «était rechoreographiée d’une seule main» pour s’adapter à sa blessure. L’acteur de Westworld a noté qu’il avait essayé d’utiliser les deux bras, mais le «choc électrique» comme une douleur l’a retenu.