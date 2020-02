Le selfie Instagram sans maquillage de Lady Gaga prouve qu’elle sera magnifique sur chaque photo

Lady Gaga est sans aucun doute non seulement l’une des plus grandes stars de notre temps, mais c’est une véritable caméléon. Son style et son apparence générale au fil des ans ont constamment évolué et changé pour s’adapter à son humeur, mais aussi à son expression artistique et même à ses positions politiques.

Récemment, elle a partagé une image sur Instagram sans maquillage et des sourcils décolorés qui nous montre une fois de plus qu’elle peut retirer tout look qu’elle veut.

Les fans sont devenus fous pour le selfie sans maquillage de Lady Gaga

Lady Gaga | John Lamparski / .

Instagram de Gaga est quelque chose à voir. En parcourant son flux, il y a des dizaines d’images brillantes, Gaga entièrement habillée avec une tenue élaborée après l’autre et un maquillage professionnel à gogo. La star ne s’en tient pas seulement à ce personnage pop glacé, et il y a des photos qui ont une sensation beaucoup plus personnelle.

La semaine dernière, Gaga a publié un simple selfie dans un restaurant de sushi, portant juste un sweat-shirt avec ses cheveux dans un chouchou et un maquillage minimal, et les fans l’ont adoré.

L’image a obtenu plus de 1,6 million de likes et de chaînes de commentaires, dont beaucoup comportaient des émojis cardiaques ou les mots «Je t’aime». Un commentateur a écrit: “Comme pourquoi est-elle si parfaite.”

Ses sourcils blanchis étaient un regard qui allait et venait pour l’étoile en quelques jours. Elle est maintenant revenue à ses sourcils plus sombres, mais les sourcils blanchis ont certainement fait sensation dans leur brève apparence et ont fait parler les gens.

La publication Instagram de Lady Gaga s’est propagée sur Twitter et les médias

Le selfie de sushi de Gaga, et les quelques clichés avec ses sourcils décolorés à cette époque, ont attiré beaucoup d’attention des médias et des utilisateurs de Twitter, certains commentateurs portant leur amour de Gaga à des extrêmes hilarants.

«Gaga aux sourcils blanchis pourrait me verser de petites gouttes de sauce piquante dans les yeux et cracher sur moi et je dirais« merci », a écrit un utilisateur.

Un autre utilisateur a partagé des images de la récente séance photo de Gaga avec ses sourcils décolorés et a commenté: “Gaga est l’une des rares personnes qui peut être magnifique avec des sourcils décolorés et servir un regard en étant simplement assise.”

E! News a même publié: «Lady Gaga nous a donné un million de raisons d’essayer la tendance sans sourcils», à laquelle un utilisateur a rapidement mis la publication à sa place en écrivant: «Gaga fait des sourcils décolorés depuis ses premières années de carrière. Donc voilà. Ne la compare même pas à un gourou du maquillage. “

Ses fans, surnommés avec amour Monsters, ne prendront aucun taureau en ce qui concerne Gaga.

Lady Gaga peut bien paraître dans (presque) n’importe quoi

Bien que Gaga préfère souvent un look plus épuré ces jours-ci, elle a certainement porté sa part de tenues étranges et scandaleuses, surtout au début de sa carrière. Des quantités extrêmes de paillettes aux coiffes entièrement bloquantes en passant par les images religieuses fortes, Gaga aimait repousser les limites de la mode et de la forme dans ses apparitions et performances publiques.

De nombreux fans et critiques se souviennent de la tristement célèbre robe de viande de Gaga des VMA. Comme la robe ou non, Gaga avait toujours l’air fabuleux, du moins si vous ignoriez la viande. Elle a même fière allure sur les nombreuses photos d’elle prenant ses bains de glace, une routine à laquelle elle s’en tient après chaque spectacle pour aider à combattre certains de ses problèmes de santé chroniques.

Alors, Gaga a-t-il déjà arboré un look qui n’a tout simplement pas volé? Eh bien, une certaine interview de 2011 avec Jay Leno ne peut être ignorée. Gaga est apparue dans un look gothique avec une robe noire et un voile noir sur ses cheveux.

Le look aurait été bien en soi, même le masque qu’elle portait brièvement avait un certain charme, mais quand elle a enlevé le masque, elle a révélé son visage avec des cornes prothétiques et des joues saillantes et cela a amené l’ensemble entier à un point de être carrément effrayant.

On ne peut que supposer qu’elle allait juste pour cela, mais le fait demeure que ce n’était pas un gagnant, et assis à côté d’une Sofia Vergara dynamique, n’a certainement pas aidé.

Ce look montre que moins c’est plus et qu’aucun maquillage n’est certainement meilleur qu’un mauvais maquillage.