Le service commémoratif public de Kobe Bryant sera-t-il télévisé?

Près de deux semaines après que la légende de la NBA, Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes ont été tuées dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, les plans d’un service commémoratif public honorant le grand basket-ball ont été libérés.

La tragique nouvelle de la mort de l’ancienne star des Lakers le 26 janvier 2020 a surpris les athlètes, les célébrités et les fans, autant d’hommages rendus en ligne ou lors de mémoriaux de fortune apparus dans de nombreuses régions du pays. Mais la question que tout le monde se posait était: y aura-t-il un service commémoratif public et quand cela aura-t-il lieu? On a maintenant répondu à cette question.

Kobe Bryant et sa fille, Gianna | Allen Berezovsky / .

Lisez la suite pour connaître tous les détails du service commémoratif.

Quand et où le service aura lieu

Onze jours après l’accident mortel, ESPN a signalé qu’un mémorial public pour Kobe et Gianna aurait lieu le 24 février 2020, au Staples Center de L.A.

Une source a déclaré à ET: [were] des conversations sur la possibilité d’avoir la cérémonie au L.A. Coliseum pour accueillir plus de gens, mais finalement le Staples Center avait le plus de sens car c’était une si grande partie de la vie de Kobe. La date du 24 était une décision qui coïncidait également avec son numéro de maillot. La journée sera un moyen pour L.A. de célébrer un homme qui comptait tant pour la ville. »

La date 2/24 honorera non seulement le n ° 24 que Kobe portait pour la dernière partie de sa carrière, mais aussi le maillot n ° 2 que Gianna portait pour ses équipes de basket-ball junior.

Gianna Bryant et Kobe Bryant | Ethan Miller / .

Sera-t-il télévisé?

KTLA a noté que le mémorial public a lieu le même jour que les Los Angeles Clippers ont un match à domicile en soirée, donc le service aura lieu pendant la journée.

Le Staples Center peut contenir 20 000 personnes, mais des sources au courant de la situation ont déclaré que l’entrée à l’événement devrait être «strictement restreinte».

Aucune annonce officielle n’a été faite pour savoir si le mémorial sera télévisé pour les fans du pays. Cependant, cela devrait être le cas tout comme le service commémoratif au Staples Center pour Michael Jackson l’a été en 2009.

Kobe Bryant

| Harry How / .

Des services commémoratifs sont prévus pour d’autres victimes

Le 30 janvier, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a expliqué que la ville prévoyait d’honorer toutes les victimes de l’accident d’hélicoptère.

“Il y aura absolument un mémorial pour marquer les contributions de cet homme incroyable et pas seulement de lui, mais pour commémorer la perte de sa fille et de toutes les autres familles qui étaient là”, a déclaré Garcetti au Los Angeles Times.

Le Angel Stadium à Anaheim, en Californie, accueillera un service commémoratif le 10 février pour l’entraîneur de baseball John Altobelli, son épouse Keri et leur fille Alyssa qui ont également perdu la vie dans l’accident.

On pense que les Altobellis et les autres victimes – Payton et Sarah Chester, Christina Mauser et le pilote Ara Zobayan – seront également honorés lors de la fonction publique de Kobe et Gianna.

