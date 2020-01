Le seul but de Jess était de garder Lorelai et Luke séparés

Jess Mariano était parmi les personnages les plus compliqués

dans le Gilmore

Monde des filles. Angoisse et maussade, il a appuyé sur tous les boutons de la

parfait petit garçon petit ami pour le Rory toujours diligent

Gilmore. Après tout, comme l’a dit Lane Kim, tout le monde doit tomber pour un mauvais

garçon à un moment donné. Le but initial de Jess, cependant, n’était pas de briser Rory

et Dean

Forrester. L’ajout de Jess au casting était censé jeter une clé

entre Lorelai Gilmore et Luke Danes.

Jess apparaissant dans Stars Hollow a suscité un certain intérêt

L’arrivée de Jess est un peu soudaine, c’est le moins qu’on puisse dire. L’adolescent arrive

dans un bus après que sa mère, Liz, ne puisse plus le gérer. Inquiet qu’il soit

tombé avec la mauvaise foule à New York, un changement de décor est censé faire

lui un peu de bien. Au final, cela ne semble pas vraiment aider. En fait, si quelque chose,

cela rend Jess plus résistant aux ordres suivants.

Milo Ventimiglia | Amanda Edwards / WireImage

Une chose dans les étoiles

Mais Hollow attire son attention. Cette seule chose est Rory. Il existe une

problème cependant, Rory est dans une relation à long terme avec Dean. En fin de compte, il

gagne la fille et finit par sortir avec Rory jusqu’à ce qu’il fasse ses bagages et décolle. Il montre

sauvegarder de temps en temps, souvent pour provoquer Rory. L’histoire a conduit la plupart

les fans de croire que le but de Jess dans le spectacle était de jeter Rory

et la relation stable de Dean hors équilibre. Ce n’était pas du tout le cas,

bien que.

Jess a été écrit dans l’émission pour empêcher Luke et Lorelai de

se réunir

Jess peut avoir semblé avoir l’impact le plus significatif sur

Rory, mais son but initial était de se mettre entre Lorelai et Luke. Selon

à Mental

Soie, Amy Sherman-Palladino a noté que quelque chose devait se passer entre Luke

et Lorelai puisque tout le monde savait que la paire appartenait. Sans oublier, par le

une fois que Jess est apparue, il était évident que Luke languissait pour Lorelai.

Cela a fonctionné aussi. L’apparition de Jess en ville a tout bouleversé

vers le bas. En plus de mettre les citadins contre Luke,

il provoque une rupture entre Luke et son intérêt amoureux éventuel quand il écrase Rory

voiture. Une impasse entre Luke et Lorelai s’ensuit, assurant qu’ils n’obtiennent pas

ensemble tout de suite.

Jess n’était pas la seule chose qui séparait la paire, cependant

Une fois que Jess a quitté Stars Hollow, il ne semblait rien y avoir

garder Luke et Lorelai séparés, mais Sherman-Palladino avait d’autres plans. Luc

se marie, puis entame une procédure de divorce et se retrouve avec son

presque ex-femme, qui finit par devenir son ex-femme. Lorelai sort aussi avec Jason

Stiles, qui, de toute évidence, lui convient parfaitement jusqu’à ce qu’il poursuive

sa famille.

Tout va bien, mais ça se termine bien. Au moment où le réveil se termine,

Luke et Lorelai se marient en plein centre de la ville qui les a réunis

en premier lieu. Jess semble même avoir sa vie ensemble, laissant le

années d’adolescence angoissées derrière, il

semble avoir mûri le plus de tous les adolescents qui ont honoré l’original

de Gilmore Girls.