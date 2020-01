Le seul ex Kardashian à survivre à la malédiction Kardashian

La famille Kardashian est l’une des dynasties les plus populaires de la culture pop. Entre leurs nombreuses entreprises prospères, leur émission de télévision emblématique et leurs pages de médias sociaux ultra populaires, il semble que rien n’échappe à l’effet qu’elles ont eu sur le paysage du divertissement.

Cependant, les hommes liés aux femmes Kardashian n’ont pas toujours été aussi chanceux. Ces dernières années, le discours d’une malédiction a fait surface. Bien que cela puisse être facilement rejeté comme un bavardage en ligne, il existe quelques exemples indéniables de la malédiction et du seul ex Kardashian qui a réussi à s’en sortir indemne.

Qu’est-ce que la malédiction Kardashian?

Khloe Kardashian | Michael Tullberg / WireImage

La famille Kardashian est à l’honneur depuis plus de dix ans et, à cette époque, elle a connu de nombreuses relations sous les yeux du public. Cependant, ce n’est que quelques années auparavant que l’idée de la «malédiction Kardashian» a commencé à faire le tour.

La malédiction fait référence à l’idée que de nombreux ex de Kardashian semblent connaître un malheur majeur après leur séparation de la famille.

Lamar Odom pourrait être l’exemple le plus évident de la malédiction. Après s’être séparé de sa femme, Khloe Kardashian, il a traversé une spirale très publique qui comprenait un surdosage et presque la mort. Sa carrière de basket-ball s’est soldée par une ruine, et bien qu’il gagne maintenant sa vie en tant qu’écrivain et qu’il vient de publier un mémoire, il ne fait aucun doute que sa carrière n’est plus ce qu’elle était.

Kris Humphries, l’ex-mari de Kim Kardashian, a subi une honte publique après leur bref mariage et leur divorce ultérieur, et ces jours-ci, il est complètement hors du radar. Certains aficionados de la culture pop ont même cité le mari actuel de Kim Kardashian, Kanye West, comme un exemple de la malédiction, même si lui et Kardashian sont toujours mariés. Après tout, il a semblé dérailler, se déchaîner sur Twitter et se comporter de manière très irrationnelle.

James Harden est brièvement sorti avec Khloe Kardashian

Après sa séparation de Lamar Odom, Khloe Kardashian était liée à une série d’hommes célèbres, dont le rappeur French Montana. Son aventure avec le basketteur James Harden a été l’une des romances les plus en vogue du moment et les deux ont duré près d’un an avant de soudainement arrêter.

Kardashian n’a pas vraiment parlé des raisons de leur séparation, même si elle a apparemment fait allusion à Harden infidèle. Quant à Harden, il s’est exprimé plus tard et a appelé 2015, l’année avec laquelle Kardashian et lui sont sortis, la «pire» année de sa vie. Bien que cela puisse sembler initialement dur, il a parlé de l’attention accrue des médias que la romance lui avait apportée et de la façon dont il n’aimait vraiment pas toute l’attention.

James Harden a échappé à la malédiction Kardashian

En fait, la carrière de Harden ne s’est améliorée que depuis sa séparation de Khloe Kardashian. Sa carrière de basket-ball avec les Houston Rockets n’a jamais été aussi bonne, et il est plus pertinent que jamais.

Harden a même remporté un prix MVP très convoité depuis la scission et est considéré comme l’un des joueurs les plus populaires du basket-ball. S’il y a une sorte de malédiction liée aux femmes Kardashian, Harden a définitivement échappé indemne.

Quant à Khloe Kardashian, après sa rupture avec Harden, elle a poursuivi avec un autre basketteur: Tristan Thompson. Leur romance a été notoirement malheureuse, car Thompson a continué à tromper Kardashian à plusieurs reprises, y compris lorsqu’elle était enceinte de neuf mois de la fille du couple.

Ces jours-ci, Kardashian est célibataire, et Thompson, avec sa carrière en déclin, pourrait être considéré comme la dernière victime de la malédiction Kardashian.