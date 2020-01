Le shérif Alex Villanueva prend part au spectacle adjoint de Stephen Dorff

Il y a un nouveau shérif en ville alors que Stephen Dorff illumine le petit écran dans son émission “Deputy”, qui a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci.

Et le shérif de la vie réelle du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a donné le 4-1-1 sur la RENARD le drame est à la hauteur de la tâche quotidienne de protéger et de servir un comté d’environ 10 millions de personnes.

“C’est là que je pense que l’art s’inspire de la vie réelle”, a déclaré Villanueva en avouant avoir rencontré les producteurs de l’émission une fois, mais a avoué: “Nous n’avons eu aucune contribution, quelle qu’elle soit, dans la production.”

Le natif de Chicago a ajouté: “Tout ce qu’ils peuvent faire pour présenter la profession sous un jour positif est une bonne chose et j’aime leur position sur ICE.”

Dans l’émission, l’équipe de Dorff ne coopère pas avec les rafles d’ICE, ce qui s’apparente à la demande de Villanueva de limiter les limites d’ICE, selon Le Los Angeles Times.

Villanueva a également convenu que la procédure du réseau fait un “assez bon travail” pour détailler la vie d’un officier.

La principale différence entre l’art et la vie concernant la profession, cependant, est le timing, selon le vétéran de l’Air Force.

“Par opposition à la télévision et à Hollywood – dans la vraie vie, il faut beaucoup plus de temps pour y parvenir”, a-t-il commencé. “Les résultats ne se produisent pas du jour au lendemain. Les résultats ne se produisent pas pendant la pause commerciale. Il faut beaucoup de travail acharné, beaucoup de choses se produisent dans les coulisses. Et les résultats peuvent ne pas être évidents immédiatement. Cela peut prendre des mois ou des années. parfois pour obtenir des résultats. “

Quant à savoir s’il approuverait un raid à cheval comme Dorff le fait dans le spectacle, Villanueva a déclaré: “Si c’était nécessaire, oui.”

“Deputy” est diffusé les jeudis sur FOX à 21 h. ET.

