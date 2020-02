Le Showrunner discute de la fin de la série emblématique

Criminal Minds est enfin terminé après 15 saisons réussies. Il est difficile de croire que tout a vraiment pris fin. La showrunner de la série a récemment parlé de la fin de l’émission et de ses réflexions sur la fin des choses. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce qui s’est passé dans la réalisation de l’épisode final.

Pourquoi la fin comprenait-elle une fête chez Rossi?

Erica Messer | Imeh Akpanudosen / . pour la variété

Erica Messer a parlé à TV Insider de la fin de la série et de ce qu’elle en pensait. La conclusion comprend une scène impliquant une autre fête chez Rossi (Joe Mantegna), ce qui semble approprié. C’était trompeur car ce n’était pas la fête de retraite de Rossi, mais la fête de départ de Penelope Garcia (Kirsten Vangsness). Elle est allée travailler pour un organisme sans but lucratif et a quitté le BAU après en avoir fait partie pendant tant d’années.

“Une de mes façons préférées de terminer une saison est dans Rossi

arrière-cour », a révélé Messer. “Je l’ai beaucoup fait, et la question était donc de savoir comment

Je recommence? Nous avons eu des mariages. Nous avons eu des funérailles. C’était comme un

fête de retraite pour Rossi – ou le trompeur pour cela – était certainement le moyen de

aller. De toute évidence, ce n’était pas le départ de Rossi, c’est Garcia, puis la fête

lui-même a un peu plus d’une touche Garcia, à la musique de la danse pour

«Heroes» de David Bowie ».

Le showrunner voulait que la série se termine par des «larmes heureuses»

Messer voulait terminer la série avec des «larmes heureuses» pour les fans de l’émission à succès. Elle a dit qu’ils sont tous devenus une famille au fil des ans en travaillant étroitement ensemble. La fin de la série emblématique est encore difficile à comprendre.

«Je voulais terminer cette série comme nous nous sentions tous

à propos de la fin de la série, qui était si reconnaissante que nous soyons ici depuis tout ce temps,

si reconnaissant que cela a existé, que nous avons pu travailler avec nos amis, qui sont devenus une famille

au fil des ans, et à peu près tout ce qui arrivait aux personnages

se passait aussi dans les coulisses, juste beaucoup de respect et d’amour et tout

façon dont nous pourrions montrer que les images de séparation de cette série se sentaient comme si c’était

la bonne façon de procéder », a poursuivi Messer.

Erica Messer discute du voyage intérieur de Reid

Le Dr Spencer Reid (Matthew Gray Gubler) a traversé beaucoup de choses dans la finale de la série. Il a souffert d’une hémorragie inter crânienne et a fait un voyage dans son esprit. Il a rencontré de vieux visages familiers en cours de route, y compris son vieil amour, Maeve. Messer a parlé de ce flashback épique impliquant Reid.

“Mais si nous avons fait ce flash-back, le coup d’envoi de cette dernière heure, où Reid entre dans l’enclos des releveurs comme il l’a fait des centaines de fois, seulement cette fois, pourquoi entend-il ces voix qu’il n’a pas entendues depuis longtemps?” Dit Messer. «Et pourquoi voit-il Hotch et Gideon? En poursuivant Hotch et Gideon, il voit Garcia dans le couloir, mais ce n’est pas Garcia, c’est Strauss, et alors vous ne pouvez pas avoir le bon sans avoir le mauvais, alors Foyet est là. Tout est censé ressembler à toutes ces choses qui ont constitué qui est Reid et maintenant nous allons prendre ces choses et l’emmener dans un voyage que nous n’avons jamais vu auparavant. “

Criminal Minds est peut-être terminé, mais les fans peuvent toujours revoir les épisodes et revivre chaque instant encore et encore. Criminal Minds a conclu, mais c’est certainement loin d’être oublié.