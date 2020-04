Le «Shrill» de Hulu renouvelé pour une troisième saison

Aidy Bryant est surtout connue pour être membre de la distribution de Saturday Night Live – un rôle qu’elle joue depuis 2012. En plus de son travail comique dans la série, elle se fait également un nom en tant que grande dame. Elle joue dans la série Hulu qu’elle a co-créée, Shrill, depuis l’année dernière.

Shrill a été un grand succès auprès des fans pour son message sur la beauté et l’amour-propre. Heureusement pour les téléspectateurs dévoués, l’émission reviendra avec une troisième saison. Voici ce que nous savons de la saison 3 de Shrill.

De quoi parle Shrill?

Ian Owens, Luka Jones, Aidy Bryant, John Cameron Mitchell et Lolly Adefope | Jamie McCarthy / .

Shrill a été créé sur Hulu en mars 2019. Il est basé sur le roman Shrill: Notes from a Loud Woman de Lindy West et a été co-créé et coproduit par Bryant elle-même.

Selon la description de Hulu, l’émission met en scène Bryant dans le rôle d’Annie, une femme en surpoids à Portland, en Oregon, «qui veut changer sa vie – mais pas son corps. Annie essaie de commencer sa carrière en jonglant avec de mauvais petits amis, un parent malade et un patron perfectionniste. »

Pour Bryant et les autres créateurs de la série, il était important de raconter une histoire sur une femme de taille plus en mettant l’accent sur son propre développement personnel par opposition à son poids. Bryant a déclaré: «Notre émission ne consiste pas vraiment à être grosse. Et il ne s’agit pas vraiment de suivre un régime, ni de son corps. Il s’agit d’essayer d’atteindre ses objectifs. “

En plus d’avoir une actrice de grande taille en tant que star principale – ce qui n’est pas souvent vu à Hollywood – Shrill a également été félicité pour son message sur des choses comme l’inclusivité, le féminisme et l’avortement.

Que s’est-il passé dans la saison 2 de Shrill?

La saison 2 de Shrill est sortie en janvier 2020. Elle suit principalement Annie alors qu’elle essaie de prendre le contrôle de sa vie de différentes manières, comme travailler en tant qu’écrivain indépendant, développer sa relation avec son petit ami Ryan (Luka Jones) et réparer les choses d’une retombée avec son meilleur ami Fran (Lolly Adefope).

Par rapport à sa propre saison 1, Annie est maintenant plus confiante en elle-même car elle se rend compte qu’elle n’a pas à supporter d’être maltraitée par d’autres personnes. Cependant, elle a également du mal à trouver la bonne façon d’être une femme confiante sans laisser des décisions imprudentes ruiner sa vie.

Les fans remarqueront également que le poids d’Annie n’est plus au premier plan dans la saison 2. Comme l’a expliqué le showrunner Ali Rushfield: «La graisse fait partie de son histoire et de sa façon de marcher à travers le monde et de son histoire, mais nous ne l’avons pas fait à dessein. Je ne veux pas faire chaque histoire et chaque épisode comme titre parce que ce n’est tout simplement pas vrai dans la vie des gens. »

Que réserve la saison 3 de Shrill?

Variety a annoncé fin mars que Shrill avait été renouvelé pour une troisième saison par Hulu. Le service de streaming aurait commandé huit épisodes. Cependant, on ne sait toujours pas exactement quand la saison 3 se déroulera.

Plus tôt cette année, Bryant a partagé qu’elle aimerait faire une troisième saison de Shrill et qu’elle et le reste de l’équipe “ont tellement d’idées” sur la façon dont l’histoire d’Annie pourrait se développer. Par exemple, alors que Bryant semble enthousiaste à l’idée qu’Annie surmonte ses insécurités, elle peut penser à des moyens pour «élever sa tête laide» à des moments inattendus.

“Je serais ravi d’aller un peu plus loin dans certaines des indignités quotidiennes de vivre avec un corps qui vous trahit parfois ou que d’autres personnes ressentent et d’avoir à en souffrir”, a déclaré Bryant. «J’ai juste l’impression qu’il y a tellement plus à dire et à en finir.»