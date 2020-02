Le sort de Sheriff Hopper révélé dans les premières images de Stranger Things 4 – David Harbour revient

David Harbour sera de retour pour “Stranger Things 4” Netflix a confirmé vendredi matin.

Alors que son shérif Hopper a été vu pour la dernière fois se sacrifier pour sauver tout Hawkins, une scène post-crédits a taquiné le fait qu’un Américain invisible était détenu en captivité dans une sorte de prison russe.

La plupart des téléspectateurs ont supposé que “l’Américain” était Hopper, des soupçons qui ont été confirmés par un nouveau teaser. Dans le clip, intitulé “From Russia with Love …”, le flic préféré de tout le monde est vu en train de travailler sur une sorte de chemin de fer dans la neige, alors que les gardes veillent sur lui et sur d’autres prisonniers.

Oh ouais, et il secoue également une tête totalement rasée.

“Nous sommes ravis de confirmer officiellement que la production de Stranger Things 4 est maintenant en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper”, ont déclaré les créateurs The Duffer Brothers dans un communiqué de Netflix. “Bien que ce ne soit pas une bonne nouvelle pour notre ‘Américain’, il est emprisonné loin de chez lui dans la friche enneigée du Kamchatka, où il devra faire face à des dangers à la fois humains … et autres.”

“Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui relie tout”, ont-ils poursuivi. “La saison 4 s’annonce comme la saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous ne pouvons pas attendre que tout le monde en voit plus. En attendant – priez pour l’Américain.”

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour la quatrième saison.