Le soutien de la duchesse Camilla aux victimes de violence domestique

2020-03-27 20:00:06

La duchesse Camilla a envoyé un message de soutien aux victimes de violence domestique au milieu de la crise de Covid-19, via sa page Instagram et celle du prince Charles.

La duchesse Camilla a envoyé un message de soutien aux victimes de violence domestique au milieu de la crise de Covid-19.

La duchesse de Cornouailles a utilisé son compte Instagram Clarence House et le prince Charles pour contacter les personnes en détention avec des partenaires violents ou des membres de la famille et a partagé les numéros des lignes d’assistance téléphonique pour les victimes.

Elle a écrit: “C’est une période difficile pour tout le monde, car on nous demande tous de rester à la maison pour rester en sécurité. Mais pour certains d’entre vous, c’est encore plus difficile, car la maison n’est pas un endroit sûr.

“Je ne peux qu’imaginer que le fait d’être invité à rester là-bas puisse être très isolant et effrayant pour vous et votre famille. Cela peut signifier passer plus de temps avec la personne qui vous fait du mal.

“Si tel est votre cas, ou si vous vous inquiétez pour quelqu’un d’autre, je veux que vous sachiez que vous n’êtes pas seul. Même si vous ne pouvez pas quitter votre domicile, vous pouvez appeler le National Domestic Abuse Helpline ou contacter l’un des organismes de bienfaisance en matière de violence domestique. Veuillez rester en sécurité et obtenir de l’aide. ”

À la suite de sa déclaration, Camilla a conseillé aux personnes en danger immédiat d’appeler le 999 et de demander la police et elle a également communiqué les numéros d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 pour ceux qui ne sont pas en danger immédiat.

Camilla, 72 ans, est une ardente défenseure de l’élimination de la violence domestique et a précédemment révélé que certains de ses propres amis avaient été victimes.

S’exprimant en février, elle a déclaré: “Cela affecte tout le monde. Peu importe qui vous êtes. Ce serait mon message aux gens: qui que vous soyez, d’où que vous soyez, il existe des organisations qui peuvent vous aider. Allez chercher de l’aide . Parlez-leur, levez-vous et parlez de vos expériences. Ils vous aideront. ”

Mots clés: Duchesse Camilla, Prince Charles

Retour au flux

.