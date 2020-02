Le spectacle de mi-temps du Super Bowl de J.Lo et Shakira invite 1 300 plaintes à FAC

Jennifer Lopez et Shakira a fait monter la chaleur un peu trop lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl LIV plus tôt ce mois-ci, selon certains censeurs de fauteuils.

La Federal Communications Commission a reçu plus de 1 300 plaintes après que certains téléspectateurs du spectacle de 15 minutes ont été offensés par la chorégraphie risquée des artistes, les danses suggestives et les costumes à peine présents.

“L’émission à mi-temps était de nature très sexuelle. Je n’ai jamais vu autant de poses sexuelles en dehors des magazines porno”, a déclaré un téléspectateur new-yorkais, notant le “remue-langue sexy” et l’extrême “tremblement de butin”.

Le consensus des objections implique que la programmation familiale des hommes adultes s’attaquant violemment les uns aux autres pour le sport soit interrompue par une extravagance apparemment trop sensuelle sans aucun avertissement.

“La performance de Jennifer Lopez au spectacle de mi-temps du Super Bowl était extrêmement explicite et totalement inacceptable pour un événement où des familles, y compris des enfants, regardent”, a déclaré un téléspectateur de l’Utah, selon CNN. «J’ai dû envoyer mes enfants hors de la pièce afin qu’ils ne soient pas exposés à quelque chose qu’ils n’auraient pas dû voir.»

Un autre téléspectateur a déclaré: “Je n’étais pas prête à expliquer à ma fille de 11 ans pourquoi Jennifer Lopez était habillée si peu ou pourquoi elle n’arrêtait pas de saisir son entrejambe. Ma fille demandait si elle se sentait malade d’avoir autant de peau.

Une plainte découverte par WFAA résume les frustrations.

“Je ne suis pas abonné à The Playboy Channel, nous n’achetons pas de porno pour 20 $, nous voulions simplement nous asseoir en famille et regarder le Super Bowl”, a écrit un résident du Tennessee. “Dieu nous en préserve, nous nous attendions à regarder du football et un concert rapide, mais à la place, nos yeux ont été molestés.”

Certains ont évoqué le mouvement #MeToo et le trafic sexuel dans leurs objections à l’émission Fox, qui a attiré plus de 100 millions de téléspectateurs.

“Pas étonnant qu’il y ait du trafic sexuel lorsque vous appelez ce divertissement familial. Et où sont les femmes Me Too? Vous ne voyez pas l’hypocrisie?” l’un a écrit alors qu’un autre partageait: “Un spectacle dégoûtant était affiché. Vendre du sexe semble être le travail de nos jours, malgré la traite des êtres humains et le mouvement Me Too. Honte à Fox.”

Beaucoup de ceux qui sont offensés appellent au boycott de Pepsi, qui a parrainé l’émission de mi-temps, et même de la NFL elle-même.

“Jennifer Lopez giratoire sur un poteau de strip-teaseuse avec ses fesses et son entrejambe claquent devant mes yeux, mon mari et mes enfants ont été un affront aux femmes et aux enfants et violent vos règles”, a écrit un téléspectateur. “Je boycotterai Pepsi et leurs produits et à moins que vous ne puissiez garantir un spectacle à mi-temps décent l’année prochaine, nous boycotterons le Super Bowl.”

Cependant, les critiques du spectacle de mi-temps ont été pour la plupart positives, New York Times le décrivant comme “une euphorie avec un but” et une “affirmation irréfléchie de la fierté latine et de la diversité culturelle dans un climat politique où les immigrants et les latinos américains ont été largement diabolisés”.

L’année dernière, la FCC n’a reçu que 94 plaintes concernant la position de Maroon 5 sur le spectacle de mi-temps, où le chanteur principal Adam Levine a montré sa poitrine nue, selon NBC News. Le mauvais fonctionnement de la garde-robe de Janet Jackson en 2004 a provoqué un record de 540 000 plaintes.

