Le spectacle pourrait-il manquer d’épisodes pendant la suspension du coronavirus

L’hôpital général et d’autres feuilletons de jour diffusent des épisodes tous les jours de la semaine, ce qui signifie que l’arrêt du coronavirus virtuel d’Hollywood les affecte grandement. Si les émissions ne reviennent pas bientôt de la suspension, le feuilleton ABC de longue durée pourrait-il manquer d’épisodes?

Chad Duell et Steve Burton sur «l’Hôpital général» | Nick Agro via .

L’épidémie de coronavirus a un impact énorme sur les savons de jour

Il a été révélé récemment que la production à l’hôpital général avait été suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le feuilleton a été suspendu avec le reste des feuilletons télévisés restants, The Young and the Restless, Days of Our Lives et The Bold and the Beautiful sont également suspendus.

Si la pandémie persiste, il est probable que les émissions pourraient manquer d’épisodes et devoir utiliser un plan de secours. ici pourrait être une chance que les émissions manquent d’épisodes et doivent être rediffusées.

Le seul spectacle qui ne serait pas affecté par Days of Our Lives. Le dernier feuilleton restant sur les épisodes des bandes NBC plusieurs mois à l’avance.

Cependant, si les suspensions continuent de durer encore plus de semaines, Days of Our Lives pourrait également être touché.

Pendant la pandémie, les acteurs de l’Hôpital général restent connectés aux fans en leur donnant des conseils, des astuces et un contenu global sur les réseaux sociaux.

Combien de temps pourraient durer les nouveaux épisodes de l’hôpital général?

L’émission a annoncé pour la première fois qu’elle arrêterait de tourner le 16 mars. Le site Web de savon SoapDirt a de nouvelles informations qui pourraient suggérer que l’émission pourrait manquer d’épisodes.

Selon le site, la pause devait se terminer le 10 avril. Cependant, cela devrait durer plus longtemps car la Californie a une commande de séjour à domicile jusqu’au 19 avril.

SoapDirt dit: «Une source interne ABC a fuité et va s’étendre bien plus tard dans le mois et peut-être jusqu’en mai. À partir de maintenant, l’Hôpital général devrait avoir suffisamment d’épisodes pour durer jusqu’au 13 avril. »

Si la suspension dure plus longtemps, il semble que d’ici la mi-avril, le spectacle pourrait éventuellement commencer à faire des rediffusions.

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.