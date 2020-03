Le style de Black Widow change avec chaque film de l’univers cinématographique Marvel et les fans ne peuvent pas décider quel est leur favori

Maintenant que Black Widow de Marvel Cinematic Universe a été retardée par rapport à sa version originale de mai en raison du coronavirus (COVID-19), les spéculations sur le film devront durer un peu plus longtemps que prévu. Au moins certains existent dans ce que l’intrigue impliquera, y compris en regardant tous les éléments de production. Cela inclut en partie les styles de mode de Black Widow.

Quiconque a regardé attentivement Scarlett Johansson dans son portrait de Natasha Romanoff / Black Widow a probablement remarqué que ses modes changent souvent. Dans chaque film qui suit, elle porte une tenue différente et chic.

Certains mavens de la mode l’ont remarqué et ont même proposé des suggestions sur la façon de créer des styles similaires pour le monde réel. Mais quel look est le favori de tous, c’est toujours une question de goût personnel.

Scarlett Johansson | Stefanie Keenan / . pour Audi

Le look d’agent infiltré

Dans The Age of Ultron, Natasha avait un look spécifique alors qu’elle assumait le rôle d’agent secret. Plutôt que de porter sa tenue Black Widow habituelle, ce look était dans le domaine de la praticité tout en étant très soucieux du style.

La tenue commence assez simple: un jean délavé foncé et un simple t-shirt blanc. Mais c’est sa veste beige ceinturée qui a fait tourner bien des têtes. Un sac-ceinture imprimé guépard était également inclus, ce que de nombreuses femmes ont probablement essayé de trouver en ligne.

Pour terminer cette tenue, Natasha portait des bottes à lacets jusqu’aux genoux, ce qui n’est pas facile à trouver dans les magasins sans avoir à payer une fortune. De nombreux experts de la mode recommandent de porter des chaussures en daim en remplacement des femmes qui tentent d’imiter la même ambiance.

Oui, c’était un look légèrement plus décontracté pour Black Widow. Pour la plupart, elle est connue pour porter un certain style de veste en cuir, y compris dans le cadre de son costume habituel Black Widow.

La tenue de manteau en cuir Black Widow avec des vêtements décontractés en dessous

Dans chaque film MCU, Natasha était toujours vue portant un manteau en cuir marron ou noir. En dessous se trouvait une sorte de tenue décontractée chic que la plupart des gens pouvaient trouver chez leurs détaillants locaux.

D’après les bandes dessinées, la tenue principale de Black Widow était une combinaison zippée noire moulante, toujours l’une des tenues les plus populaires de cette forme de média. Dans les films, il s’agissait généralement une fois de plus d’un jean foncé et peut-être d’un haut court foncé. Elle porterait également des bottes d’équitation noires et des bottes d’équitation foncées pour compléter la veste en cuir noire.

Cette dernière tenue a été vue dans Captain America: The Winter Soldier, donnant à Natasha un peu de recul à l’ancien agent du KGB qu’elle était. Toutes ses tenues donnent des indices sur sa vie antérieure d’espionne, y compris la tenue de Black Widow elle-même.

Bien que ces looks aient continué à évoluer au fil du temps, chacun a sa propre opinion de ce qu’il pense être le meilleur. Sur Reddit, de nombreux fans ont leurs propres choix décidés de ce qui a fait de Black Widow sans doute le plus à la mode de tous les Avengers.

Laquelle des tenues Black Widow se démarque des autres?

Quelques utilisateurs de Reddit ont récemment noté que le look Winter Soldier est généralement considéré comme l’un des looks les plus populaires de Black Widow. Les analystes des médias ont examiné de plus près et disent généralement que son look dans Avengers: Fin de partie était l’un des meilleurs pour elle. Une bonne raison est qu’elle a utilisé plus d’armure pour la première fois pour s’éloigner du cuir.

Pour le prochain film Black Widow, Natasha va porter plusieurs tenues furtives, dont une toute blanche. La plupart de ces tenues sont conçues pour une guerre totale, en dehors de Endgame ayant la même esthétique.

Si Black Widow réussit (en supposant qu’il soit publié cette année en raison du retard du coronavirus), attendez-vous à des modes Natasha plus surprenantes. Ce ne peut vraiment pas être le dernier de Black Widow sur grand écran.