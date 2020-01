Le Superfan des Lakers Jack Nicholson réagit à la mort de Kobe Bryant

Jack Nicholson était parmi les nombreux en deuil suite à la mort de Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna.

L’acteur, un superfan des Lakers de Los Angeles qui est souvent aperçu en train de regarder des matchs sur le terrain, a accordé une interview rare dimanche alors qu’il appelait à CBS à Los Angeles de réagir aux nouvelles à la fois Bryant et sa fille avaient été tué dans un accident d’hélicoptère qui a également coûté la vie à sept autres passagers.

“Ma réaction est la même que pour presque tout LA”, a commencé le lauréat d’un Oscar. “Là où nous pensons que tout est solide, il y a un grand trou dans le mur. J’avais l’habitude de voir et de parler à Kobe qui … ça vous tue. C’est juste un événement terrible.”

Lorsqu’on lui a demandé ce dont il se souviendrait le plus de Bryant, Nicholson a répondu: “dans l’ensemble, à quel point il était grand joueur.” Bryant est facilement considéré comme l’un des plus grands joueurs de la NBA de tous les temps et l’acteur a partagé l’une de ses toutes premières interactions avec lui lors de son interview.

“Je l’ai taquiné la première fois que nous nous sommes rencontrés”, se souvient-il. “C’était au Garden à New York et je lui ai offert un ballon de basket et lui ai demandé s’il voulait que je le dédicace pour lui. Il m’a regardé comme si j’étais fou.”

Il a ajouté que Bryant avait un grand sens de l’humour, disant: “Il a eu toutes les blagues, c’est sûr.”

Nicholson a terminé son interview en disant comment il se souviendra de l’ancien pro du basketball. “Nous penserons à lui tout le temps et il nous manquera”, a-t-il dit, “Il était juste une de ces personnes touchées.”

