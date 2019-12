Le symbolisme anti-Noël secret dans 'Rosemary's Baby'

Après avoir vu un certain nombre de films de Noël, la formule commence à devenir apparente. Ces films se concentrent souvent sur les familles, le Père Noël et les thèmes de la gentillesse et de la générosité. Un film se présente comme l'ultime film anti-Noël: Bébé au romarin.

L’horrible histoire de ‘Rosemary’s Baby’

En surface, ce film d'horreur de 1968 pourrait ne pas avoir grand-chose à voir avec Noël. Bébé au romarin se concentre sur Rosemary Woodhouse (joué par Mia Farrow) et son mari acteur, Guy (joué par John Cassavetes) alors qu'ils emménagent dans un nouvel appartement et s'adaptent à leur environnement. Le duo se lie d'amitié avec un couple marié âgé qui vit dans le même bâtiment, Roman et Minnie Castavet (joué par Sidney Blackmer et Ruth Gordon).

Une nuit, Rosemary fait un rêve surréaliste où elle est entourée de son mari, Roman et Minnie. Pendant ce rêve, elle est violée par le diable lui-même. Elle découvre plus tard qu'elle est enceinte, mais n'a aucun souvenir d'avoir conçu l'enfant avec son mari. Ensuite, la carrière d'acteur de Guy, qui avait échoué auparavant, prend son envol.

En fin de compte, Rosemary apprend que Roman, Minnie et bien d'autres personnes dans sa vie faisaient secrètement partie d'un culte des satanistes. Le culte a conclu un accord avec Guy – il deviendrait un acteur à succès s'il permettait à sa femme d'être imprégnée de l'Antéchrist. Le rêve surréaliste de Rosemary était réel – elle a été violée par le diable. Dans la scène finale, Rosemary est horrifiée quand elle voit son fils grotesque, mais décide de s'occuper de lui.

Comment le film bouleverse l'histoire de Noël

Bébé au romarin prend de nombreux éléments de l'histoire biblique de Noël et les subvertit. Marie, la mère du Christ, est vierge, tandis que Rosemary, la mère de l'Antéchrist, est sexualisée au début du film. Marie a été imprégnée du Saint-Esprit. Pendant ce temps, Rosemary est imprégnée par le diable par le viol.

Dans les évangiles, Marie est informée du plan de Dieu pour elle avant Joseph. Dans Bébé au romarin, Guy est au courant du plan de Lucifer depuis le début, tandis que Rosemary apprend le plan du diable après qu'il soit trop tard. Marie est honorée d'être la mère du Christ, tandis que Rosemary est horrifiée par son fils.

Dans les dernières scènes de Bébé au romarin, le culte joue le rôle d'une version maléfique des Trois Mages bibliques. Ils viennent avec des cadeaux pour l'Antéchrist, mais les cadeaux ne sont pas de l'or, de l'encens et de la myrrhe. En fait, l'un des satanistes offre au fils de Rosemary une croix inversée, un symbole associé à Satan.

Symbolisme dans le cadre de «Rosemary’s Baby»

Une partie du symbolisme Rosemary's Bébé est liée à son cadre. Par exemple, Rosemary donne naissance à son bébé au printemps. C’est un revers de la tradition chrétienne américaine de célébrer la naissance du Christ en hiver.

Un jardin clos joue un rôle important dans Bébé au romarin. Dans Reinventing Eden: The Fate of Nature in Western Culture, Carolyn Merchant note comment les jardins clos ont été utilisés comme symbole de la virginité de Marie. Dans le film, Rosemary et Guy explorent un jardin clos dans leur complexe d'appartements. Ils apprennent que le jardin contient de la marijuana, qui a été historiquement appelée «l'herbe du diable». La présence de l'herbe du diable dans un jardin clos est une représentation parfaite de la façon dont le romarin est une version satanique de Marie.

Le film change également les traditions chrétiennes pour faire de sa version de l'Antéchrist une inversion plus complète du Christ. Dans le Nouveau Testament, l'Antéchrist n'est qu'un leader maléfique qui tire son pouvoir du diable. Dans Bébé au romarin, l'Antéchrist est le fils du diable, ce qui le rend plus proche du Christ, le Fils de Dieu.

Les histoires bibliques ont été la base de nombreux films classiques. Cependant, la plupart des cinéphiles vous diraient qu'il n'y a pas d'adaptation classique de l'histoire de Noël. Bébé au romarin est une adaptation de l'histoire de Noël – de la manière la plus grotesque possible.

