Le témoignage d’Annabella Sciorra contre Harvey Weinstein «douloureux mais nécessaire»

Annabella Sciorra dit que son témoignage dans le procès pour agression sexuelle de Harvey Weinstein a été “douloureux mais nécessaire”, car il est reconnu coupable de deux des cinq accusations portées contre lui.

L’actrice de 59 ans était l’une des trois victimes présumées de Weinstein qui ont témoigné contre lui lors de son procès à Manhattan, où il a été reconnu coupable lundi (24.02.20) de deux des cinq chefs d’accusation retenus contre lui – troisième degré viol et acte sexuel criminel au premier degré.

Et après le verdict – qui l’a vu reconnu non coupable de ses trois autres accusations, y compris l’accusation d’agression sexuelle prédatrice la plus grave – Annabella a déclaré qu’elle ne regrettait pas “d’avoir rompu le silence” sur son expérience, même si le jury ne l’a pas fait. rendre le verdict qu’elle espérait.

Dans une déclaration au Hollywood Reporter, elle a déclaré: “Mon témoignage était douloureux mais nécessaire. J’ai parlé pour moi-même et avec la force des plus de 80 victimes de Harvey Weinstein dans mon cœur. Alors que nous espérons des résultats justes continus qui apportent une absolue justice, nous ne pouvons jamais regretter d’avoir rompu le silence. Car en disant la vérité au pouvoir, nous ouvrons la voie à une culture plus juste, exempte du fléau de la violence contre les femmes. ”

Annabella a affirmé que Weinstein l’avait violée en 1993 et ​​a témoigné le mois dernier.

Elle avait dit à la barre des témoins: «Je le frappais, je le frappais, j’essayais simplement de l’éloigner de moi et il m’a pris les mains et a posé mes mains sur ma tête pour me retenir.

“Je n’avais plus beaucoup de combats en moi.

“Mon corps s’est arrêté. C’était tellement dégoûtant que mon corps a commencé à trembler d’une manière très inhabituelle. Je ne savais même pas ce qui se passait. C’était comme une crise ou quelque chose.”

L’actrice a allégué que Weinstein s’est imposé sur elle, puis a éjaculé sur sa jambe et sa chemise de nuit, avant de commencer à lui faire du sexe oral sans son consentement.

Pendant ce temps, l’équipe de défense de Weinstein a annoncé son intention de faire appel pour que le verdict du jury soit annulé.

Donna Rotunno, l’avocat principal de Weinstein, a déclaré: “De toute évidence, c’est une journée douce-amère. Nous sommes déçus. Nous savions que nous étions entrés et nous étions en baisse de 35-0 le jour où nous avons commencé ce procès.

“Les jurés sont venus en sachant tout ce qu’ils pouvaient savoir sur cette affaire. Nous n’avons pas pu trouver un juré qui n’avait jamais entendu parler de Harvey Weinstein.

“[We will] être absolument attrayant [the verdict]. La lutte n’est pas terminée.”

Weinstein a été emmené en prison à la suite du verdict de lundi, où il restera jusqu’à sa condamnation le 11 mars.

