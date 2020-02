Le tour romantique d’Hailey Bieber

2020-02-29 11:00:05

Hailey Bieber a révélé qu’elle et son mari, Justin Bieber, ont ravivé leur relation après l’avoir vue ouvrir une bouteille de bière à la télévision avec ses dents.

La paire est initialement sortie brièvement en 2015 et Hailey, 23 ans, a révélé qu’après que Justin l’ait vue terminer son tour de soirée sur “ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ” en 2018, il l’a appelée et ils ont bientôt recommencé à sortir ensemble.

Lors de sa dernière apparition dans ‘The Tonight Show’, Jimmy a demandé à Hailey: “Est-ce que tu fais des tours de soirée? Eh bien, je dis cela parce que la dernière fois que tu étais dans notre émission, tu as fait quelque chose qui était la chose la plus étonnante de tous les temps. Tout le monde en parlait, vous avez ouvert une bouteille de bière avec vos dents. ”

Hailey a répondu: “C’était vraiment amusant et il y a en fait une autre histoire amusante derrière cela et c’est que la dernière fois que j’étais ici, nous avons fait ce petit tour du parti où j’ai ouvert une bouteille Corona avec mes dents. Le lendemain matin – après l’interview a été diffusé – j’ai reçu un certain appel téléphonique d’une certaine personne et c’était un peu comme: “Hé, comment vas-tu? Je t’ai vu sur” Jimmy Fallon “hier soir. Tu étais vraiment bien. J’ai adoré ce truc que tu as fait , Je ne savais pas que tu pouvais faire ça. C’était tellement cool “. À propos, je suis maintenant marié à cette certaine personne.”

Elle a ajouté: “J’ai l’impression que Jimmy obtient un petit crédit pour m’avoir aidé à déclencher.”

Et Jimmy, 45 ans, a plaisanté: “On pourrait penser que je serais invité à votre mariage.” Il a ajouté: “Hé non, je plaisante, je plaisante. Au fait, je sais parce que je t’ai vu toi et Justin plusieurs fois et que vous êtes si mignons ensemble.”

Hailey et Justin se sont d’abord mariés au palais de justice de New York en septembre 2018, quelques mois seulement après leur réconciliation.

L’année suivante, en septembre 2019, ils ont organisé une énorme fête de mariage pour la famille et les amis en Caroline du Sud.

