Le tournage est arrêté et la téléréalité est encore plus surveillée que jamais

Au milieu de la pandémie de coronavirus, l’émission de télé-réalité My 600-lb Life a continué de filmer malgré les appels des autorités sanitaires à la distanciation sociale et à la cessation des activités non essentielles.

L’émission, qui fonctionne sur TLC, fait maintenant l’objet de plus de critiques qu’elle ne l’a jamais été.

Ce n’est pas la première fois que «Ma vie de 600 livres» est critiquée

Le spectacle a été la cible de critiques pendant des années pour ce qui est considéré comme son exploitation de personnes obèses morbides. Il a commencé à être diffusé en 2012, relatant le parcours d’un patient de chirurgien bariatrique, le Dr Younan Nowzaradan, dans chaque épisode.

L’émission a été condamnée pour le manque d’empathie du médecin envers ses patients, dont beaucoup se sont déracinés pour se rapprocher de son bureau de Houston, au Texas. Un manque apparent de soutien a été une autre critique. Le gain de poids et ses innombrables habitudes destructrices peuvent prendre des années de thérapie et de travail à défaire, mais le Dr Now, comme les patients l’appellent, démontre tout au long de la série très peu de sympathie pour les situations ou les défis spécifiques des patients.

Amber Rachdi, un sujet de la troisième saison de l’émission, a perdu plus de 400 livres après la chirurgie. Néanmoins, son expérience dans l’émission n’a pas été positive. Elle a déclaré dans un commentaire sur Facebook, que les producteurs de l’émission “exerçaient un certain type de pression et manquaient parfois d’une touche humaine. . . Cela ne semblait pas bon, respectueux ou mutuellement bénéfique de travailler avec la production. ): Il y a de belles personnes sur leur liste de paie, et j’ai rencontré des gens incroyables, mais ce n’était certainement pas une expérience que je veux répéter. “

La production a été arrêtée sur «My 600-lb Life»

Selon The Hollywood Reporter, My 600-lb Life était toujours en production jusqu’au 26 mars, bien après les appels des responsables de la santé pour que toute entreprise non essentielle soit reportée jusqu’à nouvel ordre.

Megalomedia, la société de production de l’émission, a été vivement critiquée pour ce manque de préoccupation pour les sujets et l’équipe de l’émission susceptibles d’être exposés au coronavirus (COVID-19).

TLC a publié une déclaration répondant à ces préoccupations, déclarant: «La sécurité de nos talents, équipes et employés est notre priorité absolue. La production de My 600 lb Life s’est arrêtée et ne reprendra pas tant que la crise ne sera pas résolue. Nous souhaitons sincèrement que nos talents, nos équipages et leurs familles soient en sécurité et restent en bonne santé pendant cette période sans précédent. »

Les concurrents de l’émission sont particulièrement en danger

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont clairement indiqué que les personnes souffrant d’obésité sévère sont particulièrement à risque de devenir gravement malades à cause du coronavirus.

Les sujets de l’émission ont exprimé leur inquiétude quant à la poursuite du tournage, a déclaré le Hollywood Reporter. Les sources du média sur cette histoire ont présenté un texte des discussions de groupe de la société et une feuille d’information indiquant qu’un membre de la distribution a été invité à ne pas mentionner le coronavirus pendant le tournage. En outre, un autre sujet de l’émission exprimé dans le groupe discute de son appréhension à assister à un rendez-vous chez le médecin avec des préoccupations de la pandémie si répandues.

«Ces castmembers ont déjà un système immunitaire compromis. Ils ne vont pas bien. Ils ne se sentent pas à l’aise “, a déclaré une source au Hollywood Reporter. “C’est super dangereux et aucun de nous ne veut être la personne qui le donne au casting.”

