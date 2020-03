Le tournoi de tennis Open de BNP Paribas de Coachella-Adjacent annule les craintes du coronavirus

Coronavirus se rapproche de plus en plus du Coachella Valley Music and Arts Festival.

Dimanche, les organisateurs du tournoi de tennis BNP Paribas Open ont pris la décision de dernière minute d’annuler l’événement pour des raisons de santé publique.

La compétition annuelle est organisée au Indian Wells Tennis Garden, qui se trouve juste à côté du célèbre festival – à la fois géographiquement et chronologiquement.

L’événement de tennis, à moins de sept miles de l’Empire Polo Club où Coachella est hébergé, devait commencer le 9 mars et se terminer jusqu’au 22, juste 19 jours avant le début du festival de musique et d’arts.

Le Tennis Garden sert également de QG Goldenvoice pour la distribution des laissez-passer et des informations de presse.

“Il y a un trop grand risque, en ce moment, pour la santé publique de la région du comté de Riverside de tenir un grand rassemblement de cette taille”, a déclaré David Agus, professeur de médecine et de génie biomédical à l’Université de Californie du Sud, dans un communiqué de presse.

“Il n’est pas dans l’intérêt public des fans, des joueurs et des zones voisines que ce tournoi se déroule. Nous devons tous nous unir pour protéger la communauté contre l’épidémie de coronavirus.”

La décision intervient alors que le département de santé publique du comté de Riverside a déclaré une urgence de santé publique après la confirmation de son premier cas de virus.

“Nous apprécions la position proactive des organisateurs du tournoi pour garantir la santé et la sécurité du public”, a ajouté Martin Massiello, vice-président exécutif et chef de l’exploitation, Eisenhower Health.

Les organisateurs du tournoi ont consulté des professionnels de la santé, les Centers for Disease Control (CDC) et l’État de Californie avant de décider de débrancher la prise.

“Nous sommes très déçus que le tournoi n’ait pas lieu, mais la santé et la sécurité de la communauté locale, des fans, des joueurs, des bénévoles, des sponsors, des employés, des vendeurs et de toutes les personnes impliquées dans l’événement est d’une importance capitale”, a déclaré le directeur du tournoi. Tommy Haas. “Nous sommes prêts à organiser le tournoi à une autre date et nous explorerons les options.”

Les fans qui ont acheté des billets peuvent obtenir un remboursement complet ou un crédit pour le tournoi de l’année prochaine.

L’année dernière, près d’un demi-million de fans se sont rendus à Palm Springs pour regarder la compétition de deux semaines.

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams, Dominic Thiem et la sensation adolescente Coco Gauff devaient tous participer, dont certains ont tweeté leur déception et leur compréhension.

“Vous avez probablement tous entendu la nouvelle. Indian Wells a annulé. Nous sommes ici et nous décidons toujours de la prochaine”, a tweeté Nadal. “Tellement triste pour tout ce qui se passe dans le monde avec cette situation. Espérons que bientôt des solutions des autorités. Restez bien et en sécurité.”

“C’est tellement triste d’apprendre la nouvelle du report du @BNPPARIBASOPEN”, a ajouté Gauff. “J’étais tellement excité de faire mes débuts en IW, mais la sécurité est toujours la priorité n ° 1. Restez en sécurité.”

Tous les regards se tournent maintenant vers Coachella, où 250 000 personnes devraient descendre sur le terrain de polo pour le festival de deux week-ends. Vendredi, les organisateurs du rival texan de Coachella – South by Southwest à Austin – ont décidé d’annuler.

Les responsables de la santé seront également conscients que 25% de la population de Palm Springs a plus de 65 ans – un groupe à risque plus élevé de complications graves du coronavirus – contre 15% aux États-Unis.