Le travail de Great Blasket Island en Irlande attire des milliers de candidats

Il n’y a pas de Wifi, pas d’électricité, pas de douches chaudes, pas de routes … mais cela n’a pas découragé des milliers de personnes de postuler pour ce poste de café.

Great Blasket Island, au large des côtes du comté de Kerry, en Irlande, recherche deux personnes pour gérer son petit café, ainsi que trois cottages – et plus de 7 000 personnes du monde entier ont soumis leurs candidatures.

“Offre d’emploi: Un poste unique requis – à la recherche d’une gestion à long terme de l’hébergement et du café de l’Île. Couple ou deux amis”, indique l’offre d’emploi. “1er avril 2020 – octobre 2020. logement et nourriture fournis.”

La description de poste comprend également l’accueil des visiteurs sur l’île, donc les candidats idéaux doivent avoir de bonnes compétences relationnelles, être amicaux, accessibles et bavards.

Parce qu’il n’y a pas de voitures – en effet les vélos ne sont même pas adaptés au terrain – un bon niveau de forme physique est également requis.

Un Blascaod Mór (comme on l’appelle en irlandais), à peine 1,5 mile carré, est le point le plus à l’ouest de l’Irlande.

Une courte baignade de 22 miles au sud à travers l’océan Atlantique vous amènera à Skellig Michael, où Luke Skywalker a choisi de vivre comme un ermite loin de l’univers Star Wars dans “The Force Awakens” et “The Last Jedi”.

“C’est intense et difficile, mais c’est une position tout à fait unique”, a expliqué Alice Hayes RTE. “C’est de retour à l’essentiel – les incendies, les bougies, les poêles, la faune et la nature.”

“Nous utilisons des plaques de cuisson à gaz dans les chalets et le café. Nous avons des cartouches de gaz à l’arrière. Nous savons quand l’eau est bouillie avec des bouilloires sifflantes sur le dessus des plaques de cuisson, et nous pouvons également cuisiner sur les plaques de cuisson à gaz.”

Pour s’assurer que les candidats retenus ne sont pas complètement coupés du reste du monde, il y a une petite éolienne qui génère suffisamment d’énergie pour charger un appareil – bien que la réception du téléphone portable ne soit pas la plus grande.

Les salaires pour le poste n’ont pas été divulgués – bien que nous soupçonnons que le salaire n’est pas ce qui attire la plupart des gens au poste.

Tout le monde peut soumettre sa candidature directement à Alice à info@greatblasketisland.net.

