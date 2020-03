Le travail de «pauvre Jennifer» de la vidéoconférence à la maison passe d’une salle de bain virale

Vous ne savez jamais ce qui va devenir viral et parfois vous ne savez jamais que vous allez devenir viral. Ce n’est presque jamais une bonne chose quand l’une des personnes non célèbres du monde le fait, et cela s’est révélé particulièrement vrai pour “Pauvre Jennifer”, qui a obtenu une sensation virale dimanche pour un échec sérieusement embarrassant.

Avec la pandémie de coronavirus COVID-19 qui continue de s’intensifier aux États-Unis, de plus en plus d’employeurs prennent la mesure drastique de mettre en œuvre des stratégies de travail à domicile. Mais bien qu’il y ait des gens qui travaillent à domicile avec succès depuis des décennies, c’est une nouvelle réalité pour la plupart, et avec elle de nouvelles stratégies et un tout autre niveau de sensibilisation.

Cela est particulièrement vrai en matière de visioconférence. Lorsque vous avez été invité à participer à une vidéoconférence depuis votre bureau dans un bureau, il n’y avait pas grand-chose à craindre. Lorsque cet appel commence à arriver pendant que vous travaillez à domicile, c’est un jeu de balle complètement différent.

Vous devez être conscient non seulement de ce que vous portez ou de ce que vous ne portez pas (les t-shirts offensifs ne sont probablement pas une bonne idée, mais vous pouvez généralement vous en sortir avec des vêtements plus décontractés – et même pas de pantalon si vous êtes hyper conscient de l’appareil photo et peut-être ne vous levez pas et ne vous déplacez pas).

Même si ce serait assez embarrassant pour vos collègues, et peut-être vos superviseurs, de vous voir dans vos films, vous prieriez que c’est tout ce qui s’est passé si vous étiez «la pauvre Jennifer».

Apparemment, elle a oublié l’élément vidéo de sa conférence téléphonique Zoom. Les employés travaillant à domicile se promènent souvent lors d’une téléconférence audio; c’est le moment idéal pour se dégourdir les jambes et sortir un peu de derrière le bureau. Cependant, il n’est pas recommandé de le faire lors d’un appel vidéo.

D’une part, cela distrait tous les autres membres de l’équipe quand il y a tellement d’activité sur un seul écran. Cela signifie que tous les yeux sont sur vous. Oh, c’est aussi arrivé à la «pauvre Jennifer», car elle était la seule à se déplacer lors de sa visioconférence. Jusqu’à ce qu’elle s’arrête.

Nous entendons tous l’appel de la nature à un moment ou à un autre, mais nous n’écoutons pas son appel lors d’une conférence téléphonique. Si vous le devez, excusez-vous brièvement de l’appel ou mettez-vous en sourdine à tout le moins. Mais s’il vous plaît, s’il vous plaît, soyez conscient de la caméra sur l’appareil que vous utilisez pour participer à l’appel.

Peut-être ne le posez pas sur le sol pour qu’il vous encadre parfaitement lorsque vous êtes assis sur vos toilettes. “Pauvre Jennifer”, en effet. C’est une chose de vous embarrasser socialement ou même en ligne, mais quand cela se produit «au travail», cela peut être encore plus mortel.

Écoutez, nous sommes en territoire inconnu ici pour beaucoup de gens, et j’espère que l’employeur de Jennifer pardonne car c’était clairement une horrible et horrible erreur. En quelques secondes, la femme a clairement compris ce qu’elle avait fait (peut-être qu’elle s’est vue dans toute sa gloire assise sur le fil) et a changé l’angle.

“Qu’est-il arrivé?” dit la femme qui dirigeait l’appel, qui avait tout raté. Mais la solidarité de l’équipe a soutenu Jennifer, comme personne ne lui a dit. Au lieu de cela, ils l’ont exhortée à continuer. Bien sûr, maintenant tout le monde sait ce qui s’est passé.

Honnêtement, cela aurait pu être bien pire pour «Pauvre Jennifer». Oui, c’est humiliant, et oui c’est maintenant viral. Mais la vidéo elle-même était heureusement plus docile qu’elle n’aurait pu l’être. Va-t-elle jamais le vivre? Oh certainement pas, et surtout parmi ceux qui la connaissent. Mais a-t-elle fourni un service public précieux – ainsi qu’un rire bien mérité – juste au moment où les Américains en avaient le plus besoin?

Elle l’a absolument fait. Certains en ligne ont rapidement fait remarquer que quelqu’un avait téléchargé cette vidéo sur Internet (probablement pas Jennifer) et l’avait laissée sous le nom de son nom, ce qui les faisait se sentir encore plus mal pour la pauvre femme. Nous n’allons pas intégrer la vidéo elle-même, pour lui faire une petite pause, mais vous savez ce qu’il y a dedans!

Honnêtement, vous n’en avez même pas besoin pour obtenir la leçon de vie et apprécier son embarras. Si vous ne savez toujours pas ce qui s’est passé, les réactions ci-dessous devraient aider à clarifier les choses, y compris un peu d’amour et un soutien (rire doucement) de Lois Lane, Elizabeth Tulloch de la télévision.

Souvenez-vous de vos amis, soyez toujours conscient de votre environnement et de votre personne lorsque vous travaillez à domicile. Toujours!

J’espère sincèrement que la pauvre Jennifer sait qu’elle est un putain de trésor national pour nous avoir tous donné autant de rires au milieu d’une pandémie mondiale.

– Elizabeth Tulloch (@BitsieTulloch) 22 mars 2020

pauvre jennifer pic.twitter.com/BRnQJcgsSU

– Jan’na 💫 (@yepitsjanna) 22 mars 2020

En tant qu’étudiant de longue date de la maison qui a réussi à passer le premier cycle avec 0 pauvres moments Jennifer, un conseil ne prend jamais l’ordinateur portable avec vous. Tapez “excusez-moi” et coupez toujours le micro. Vous sauve lorsque le chat essaie d’assourdir toute la classe avec un miaulement pendant que votre afk … pic.twitter.com/nAOtcZA2ze

– Stephanie Helin MUA (@helinoftroy) 22 mars 2020

OH MON DIEU, J’AI JUSTE SAVÉ LA VIDÉO DE PAUVRE JENNIFER ET J’AI PENSÉ MON FACETIME IMPRESSIONNANT AVEC LA CLASSE EMBARRASSANT JAMAIS QUE DIEU VOUS BÉNIE JENNIFER

– #STAYATHOME (@bohemianxbliss) 22 mars 2020

La pauvre Jennifer me donne un tel embarras de seconde main que je ne peux même pas rire. Je suis mortifié pour elle. pic.twitter.com/wOVKRUFV4M

– Boywitthepurplesocks (@TomatoSandwichh) 22 mars 2020

Pauvre Jennifer 💩 pic.twitter.com/jbsxgmVIHz

– Phil N. DeBlank (@PhilNDeBlank) 22 mars 2020

Quand j’ai enfin découvert pourquoi la pauvre Jennifer a tendance pic.twitter.com/RPUemh7L0c

– Ocean Living (@delapour) 22 mars 2020

J’ai vu pourquoi “Pauvre Jennifer” avait tendance et … eh bien, PAUVRE JENNIFER !! #zoommeeting a mal tourné! pic.twitter.com/GSoltuXGxt

– 𝕿𝖍𝖊 𝖅𝖔𝖉𝖎𝖆𝖈 (@ItsZodiac) 22 mars 2020

Ma plus grande peur du télétravail 🤣🤣

PAUVRE JENNIFER 😭😭😭

💀 # QuaratineLife # StayAtHome… https://t.co/rv9XUoDn5b

– I_HATE_WHITEMEN (@IWhitemen) 22 mars 2020

Dieu si traumatisant Pauvre Jennifer pic.twitter.com/KTaBFHs4Hk

– Hk (@ Hk94110700) 22 mars 2020

OMG la vidéo “Pauvre Jennifer” est mon pire cauchemar. pic.twitter.com/8Fzoyr51H6

– tricia (@triciawallin) 22 mars 2020

Pauvre Jennifer, elle a fourni à la fois le rire dont nous avions tous besoin ainsi qu’un PSA !! pic.twitter.com/Thl00J7ZTh

– Franny (@ yomama606) 22 mars 2020

“pauvre Jennifer”, cela peut arriver à n’importe qui lol ne jamais prendre vos appareils à la salle de bain en faisant un appel en ligne.

– Joel ponce DE leon (@ juanbar00376115) 22 mars 2020

“pauvre Jennifer”, cela peut arriver à n’importe qui lol ne jamais prendre vos appareils à la salle de bain en faisant un appel en ligne.

– Joel ponce DE leon (@ juanbar00376115) 22 mars 2020

** _ Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com._**



Voir les photos

Instagram

Kourtney «rêvasse» du Wyoming tout en se distanciant socialement